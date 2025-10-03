Watson: "La inauguración de estas obras mejoran la circulación y facilitan el acceso y la conectividad"
El alcalde de Florencio Varela, Andrés Watson, se refirió a la reciente visita que el gobernador Kicillof hizo a su comuna para inaugurar obras.Municipales03 de octubre de 2025Soledad Castellano
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de inauguración de obras de pavimentación e infraestructura urbana en el barrio Villa Argentina de Florencio Varela, junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el intendente local, Andrés Watson. Además, con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, entregó escrituras gratuitas a familias del distrito.
En ese marco, Kicillof afirmó: “Si en la Provincia utilizáramos la lógica absurda de la motosierra y el ajuste, nunca se hubieran concretado estas obras de pavimentación e iluminación que necesitaban los vecinos de Florencio Varela”.
“No podemos esperar a ver si algún día las hace el mercado: aquí las grandes obras de infraestructura, las que transforman el día a día de la gente, las hace el Estado o no las hace nadie”, agregó.
“Como la política económica del Gobierno nacional fracasó, ahora están pidiendo a los gritos un préstamo a los Estados Unidos: los bonaerenses ya comprendimos que nada de eso va a utilizarse para construir rutas, hospitales y escuelas”, sostuvo el Gobernador y añadió: “El Presidente está decidido a no usar ni un dólar para el bienestar del pueblo: al revés, cada decisión que toma es un golpe más a los sectores vulnerables y a la clase media que sufre porque no llega a fin de mes”.
A partir de una inversión de $5.517 millones, las obras incluyeron la pavimentación de 20 cuadras, trabajos de hidráulica con construcción de sumideros para optimizar el escurrimiento del agua y la instalación de luminarias LED.
"La inauguración de estas obras mejoran la circulación y facilitan el acceso y la conectividad en nuestro municipio: agradecemos al Gobierno bonaerense que incansablemente trabaja por nuestros vecinos y vecinas”, remarcó Watson.
En tanto, a través del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 200 títulos de propiedad gratuitos a familias de distintos barrios del partido. Al respecto, Mena resaltó: “A pesar de este contexto tan adverso, cuando se trata de garantizar derechos y de acercar soluciones, la Provincia está presente: vamos a seguir gestionando las escrituras de manera gratuita para las y los bonaerenses que tanto las esperan”.
Por su parte, Palazzo sostuvo: “Estas políticas se pueden realizar porque, a diferencia del Gobierno nacional, en la provincia de Buenos Aires hay un Estado presente que se preocupa por mejorar la vida de los bonaerenses: es nuestro compromiso ampliar los derechos y reducir las desigualdades”.
Por último, Kicillof remarcó: “A pesar de que las urnas sonaron fuerte en septiembre, Javier Milei no las escuchó. En octubre tenemos una nueva oportunidad si acompañamos a la lista de Fuerza Patria, que está conformada por candidatos que defienden los intereses de la Provincia y que están convencidos de que el camino para un futuro mejor es con la ampliación de derechos y la justicia social”.
Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la escribana General de Gobierno, Paula Sidoti; el director Ejecutivo de Asistencia Técnico Legislativa, Pablo Barbuto; la directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal, Macarena Kunkel; el presidente del Club Social y Deportivo Defensa y Justicia, Diego Lemme; y las dirigentas Fernanda Miño y Silvia Saravia.
