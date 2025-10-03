Gray: "Seguimos acompañando a los clubes de barrio"

“Seguimos acompañando a los clubes de barrio para que las chicas y los chicos puedan desarrollar sus actividades en las mejores condiciones”, expresó el jefe comunal, junto al secretario de Obras Públicas, Sergio Benet y el presidente de la institución, Ariel Escalante.

Los trabajos se llevan a cabo en una superficie de 950 metros cuadrados y consisten en el armado de un techo parabólico tradicional con cubierta de chapas cincalum sobre perfilería galvanizada y vigas reticuladas, las cuales tienen apoyo en bases y columnas de hormigón armado.

A su vez, la obra contempla la construcción de los desagües pluviales, la instalación eléctrica para la iluminación LED interior y la pintura del playón deportivo.

Con estas acciones, el Municipio de Esteban Echeverría continúa fortaleciendo a las instituciones deportivas locales, brindando mejores espacios para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y de integración comunitaria.

Refuerzo en seguridad

En el marco de las acciones permanentes para fortalecer el cuidado de la comunidad, el Municipio de Esteban Echeverría instaló dos nuevas cámaras de seguridad en la intersección de las calles 12 de Octubre y García Fernández, en la localidad de Monte Grande. Estos dispositivos operan bajo la supervisión del Centro Operativo de Monitoreo (COM) distrital, las 24 horas del día.

Con esta ampliación, el distrito cuenta con 1.730 cámaras y domos con visualización de 360°. El sistema se complementa con paradas seguras y tótems que disponen de intercomunicadores para asistencia en emergencias.

Además, el Municipio mantiene en funcionamiento el Anillo Digital de Seguridad, integrado por cámaras lectoras de patentes que permiten identificar vehículos con pedido de secuestro, con chapas falsas o denunciados como robados. Todo el dispositivo de seguridad distrital es monitoreado en forma continua, los 365 días del año, desde el Centro Operativo de Monitoreo.