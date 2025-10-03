Gray: "Seguimos acompañando a los clubes de barrio"

Watson: "La inauguración de estas obras mejoran la circulación y facilitan el acceso y la conectividad"
El alcalde de Florencio Varela, Andrés Watson, se refirió a la reciente visita que el gobernador Kicillof hizo a su comuna para inaugurar obras.
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, recorrió la obra de construcción de un techo parabólico que se lleva adelante en el Club Social y Deportivo 19 de Agosto de Monte Grande Sur.Municipales03 de octubre de 2025Soledad Castellano
“Seguimos acompañando a los clubes de barrio para que las chicas y los chicos puedan desarrollar sus actividades en las mejores condiciones”, expresó el jefe comunal, junto al secretario de Obras Públicas, Sergio Benet y el presidente de la institución, Ariel Escalante.
Los trabajos se llevan a cabo en una superficie de 950 metros cuadrados y consisten en el armado de un techo parabólico tradicional con cubierta de chapas cincalum sobre perfilería galvanizada y vigas reticuladas, las cuales tienen apoyo en bases y columnas de hormigón armado.
A su vez, la obra contempla la construcción de los desagües pluviales, la instalación eléctrica para la iluminación LED interior y la pintura del playón deportivo.
Con estas acciones, el Municipio de Esteban Echeverría continúa fortaleciendo a las instituciones deportivas locales, brindando mejores espacios para el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y de integración comunitaria.
Refuerzo en seguridad
En el marco de las acciones permanentes para fortalecer el cuidado de la comunidad, el Municipio de Esteban Echeverría instaló dos nuevas cámaras de seguridad en la intersección de las calles 12 de Octubre y García Fernández, en la localidad de Monte Grande. Estos dispositivos operan bajo la supervisión del Centro Operativo de Monitoreo (COM) distrital, las 24 horas del día.
Con esta ampliación, el distrito cuenta con 1.730 cámaras y domos con visualización de 360°. El sistema se complementa con paradas seguras y tótems que disponen de intercomunicadores para asistencia en emergencias.
Además, el Municipio mantiene en funcionamiento el Anillo Digital de Seguridad, integrado por cámaras lectoras de patentes que permiten identificar vehículos con pedido de secuestro, con chapas falsas o denunciados como robados. Todo el dispositivo de seguridad distrital es monitoreado en forma continua, los 365 días del año, desde el Centro Operativo de Monitoreo.
El intendente presentó nuevas barredoras gestionadas por la UBA, participó de la Feria Internacional de Turismo, recibió al nuevo fiscal del distrito y acompañó los festejos del Día del Jubilado en Mechongué.
El intendente visitó la Escuela Nº 35, donde se realizaron refacciones con el Fondo Educativo, y convocó al Comité de Seguimiento del Plan Maestro de la Cuenca del Salado para abordar la situación hídrica.
La intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, mantuvo un encuentro de trabajo con el director general de Cultura y Educación de la Provincia, Alberto Sileoni, y la ministra de Desarrollo y Hábitat bonaerense, Silvina Batakis.
Con fábricas paralizadas, despidos masivos y caídas históricas en la producción, Zárate, Olavarría y Campana se convirtieron en el símbolo más crudo de la recesión que atraviesa la industria bonaerense.
Una encuesta de Del Franco mostró ventaja peronista, caída libertaria y un clima social marcado por bronca y desconfianza hacia Milei. Todos los números.
El escándalo de Espert reventó las redes: 384 mil menciones y una ola de rechazo que golpea a LLA en plena campaña bonaerense. Todos los números.