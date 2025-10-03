El intendente de Chacabuco, Darío Golía, encaró una semana de intensa actividad con gestiones y presentaciones vinculadas a tres áreas clave de su gobierno: la salud, la seguridad vial y el trabajo hídrico en el distrito.

Reunión en el Ministerio de Salud

Golía visitó el Ministerio de Salud, donde fue recibido por la subsecretaria de Planificación Estratégica, Leticia Seriani. En el encuentro abordaron distintos temas relacionados con el Hospital Municipal, entre ellos la incorporación de nuevos servicios de tomografía, hemodinamia y otros programas para mejorar la atención sanitaria.

Durante la reunión se remarcó que el 58% del gasto corriente del Municipio se destina al área de salud, lo que obliga a optimizar la eficiencia en la utilización de los recursos.

Golía señaló que el Hospital Municipal está sobredimensionado al ser el único centro que absorbe la demanda de todo el distrito. En ese marco, recordó que el Municipio también cuenta con dos hospitales en Rawson y Castilla, un centro de salud en O’Higgins y 14 CAPS distribuidos en la ciudad.

Además, el jefe comunal realizó gestiones ante la obra social IOMA con el objetivo de fortalecer y optimizar la relación institucional. Estuvo acompañado por el contador Osvaldo Mancuso y el doctor Marcelo Cocco, gerente administrativo del Hospital Municipal.

Chacabuco en el Comité de la Cuenca del Río Arrecifes

Por otro lado, integrantes de la Subsecretaría Técnica del Municipio, encabezada por el doctor Rodolfo Bertinatto, participaron en la asamblea del Comité de la Cuenca Hídrica del Río Arrecifes realizada en la ciudad de Salto.

En ese marco, fueron renovadas las autoridades del comité, resultando electo presidente el intendente de Salto, Ricardo Alessandro.

La delegación de Chacabuco expuso sobre los trabajos hídricos que se vienen llevando adelante desde hace más de un año en los canales troncales del partido, bajo la gestión de Golía. También se dialogó sobre el Plan Hídrico-Rural diseñado en 2011, durante la anterior gestión del actual intendente.

Lanzamiento del plan “Chacabuco Circula”

En paralelo, Golía encabezó la presentación del plan “Chacabuco Circula, Primavera-Verano 2025/2026” de seguridad vial y tránsito. El acto contó con la participación del secretario de Gobierno, Javier Estévez, junto a fuerzas policiales, Defensa Civil, GAD, cuerpo de inspectores, Escuela Vial, consejeros escolares, concejales y funcionarios municipales.

En la apertura, Estévez destacó: “El tránsito es un tema que nos involucra a todos y forma parte de la educación que recibimos desde chicos en nuestras casas; por eso las familias deben involucrarse en esta campaña que hoy comenzamos”.

Advirtió además que el uso del celular al volante es una de las principales causas de accidentes, y anunció que se desplegarán controles fijos y dinámicos todos los días, con una primera etapa de concientización sobre la obligatoriedad del casco en moto y la prohibición de usar el celular, para luego aplicar multas.

Por su parte, Golía afirmó: “Hoy estamos presentando un plan que responde a una necesidad clara y urgente: ordenar el tránsito, cuidar la vida y recuperar el respeto por las normas en nuestra ciudad”.

El intendente agradeció el trabajo conjunto de todas las áreas involucradas y anticipó una fuerte presencia en calles, zonas escolares, barrios y puntos críticos de circulación. También subrayó que se avanzará con controles estrictos sobre uso del casco, escapes ilegales, documentación y campañas contra el uso del celular al conducir.

“El tránsito es de todos y lo hacemos entre todos. Por eso invito a cada vecino y vecina a sumarse, a respetar las normas y a comprometerse con un cambio de cultura vial que empieza hoy”, concluyó Golía.

Una gestión con múltiples frentes

Las recientes actividades del intendente muestran una agenda diversificada, con foco en mejorar la infraestructura de salud, garantizar un manejo hídrico sustentable y fortalecer la seguridad vial en la ciudad.