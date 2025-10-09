Watson: "El gobierno nacional se desentiende de los problemas reales"
El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, apuntó contra la gestión que encabeza Javier Milei. Por otro lado, analizó el escenario de cara a las elecciones del 26.Municipales09 de octubre de 2025Soledad Castellano
En declaraciones recientes, el alcalde de Florencio Varela, Andrés Watson, analizó el escenario político de cara a las elecciones del 26 de octubre. En ese sentido, se refirió al rol de los intendentes y al respecto dijo "Los intendentes con el acompañamiento del gobernador Axel Kicillof seguimos haciendo el mismo esfuerzo: cuidar a la gente frente a un gobierno que cierra fábricas, deja trabajadores en la calle y se desentiende de los problemas reales. En Florencio Varela seguimos presentes, acompañando a las familias, a los chicos y a quienes más lo necesitan".
Y agregó "Aquí el enemigo no es interno, el enemigo es externo. Y el enemigo tampoco es personalizado, sino es la forma de gobierno que está llevando Milei".
Watson comentó que "La inversión que está haciendo la provincia y los municipios es máxima en función de poder lograr que se alimenten bien los chicos. Estamos teniendo un montón de problemáticas hasta de salud mental".
"La coyuntura electoral es el proceso para frenar a Milei"
El intendente apuntó contra el gobierno nacional: "No puede ser que no haya diálogo con nadie del Gobierno Nacional. No puede ser que, cuando se da un diálogo con el jefe de Gabinete para la culminación de la autopista, a la cual le faltan solo 450 metros, la respuesta sea: 'No se la concesionamos a ustedes, pero no la hacemos nosotros tampoco'”.
Y consideró "Nadie vota a alguien para que lo desgobierne o para que le arruine la vida, sino para que se la mejore. Este no es el caso que estamos viendo en la Argentina en estos momentos".
Watson dijo que el liderazgo del peronismo se basa en la unidad
El alcalde también se refirió al PJ y al respecto dijo que el gobernador "tiene una posición preponderante por haber acertado en desdoblar las elecciones".
"Kicillof viene creciendo a través de la gestión, de recorrer el territorio, de estar presente, de hacer lo que tenemos que hacer los que tenemos responsabilidad desde el gobierno, que es brindarnos a la gente, y en estos momentos tan difíciles, aportar soluciones concretas", cerró.
