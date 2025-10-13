Magario criticó "la crueldad y el desinterés" de Milei

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la vicegobernadora Verónica Magario; el candidato a diputado nacional por Fuerza Patria (FP), Jorge Taiana, encabezaron un plenario de la militancia peronista en La Matanza en el miniestadio Juan Domingo Perón de González Catán.



En la ocasión, Verónica Magario afirmó: “Milei no comprendió el mensaje que los bonaerenses le dimos el 7 de septiembre, por eso convocamos a toda la sociedad a que este 26 de octubre se refuerce ese mensaje. No queremos más políticas de ajuste, queremos trabajo y vivir dignamente, y para eso tenemos la boleta de Fuerza Patria”.

Magario acotó "Este 26 de octubre las y los bonaerenses tenemos la oportunidad de ponerle en las urnas un nuevo límite a Milei y su crueldad. No permitamos que se siga profundizando este modelo que destruye la salud y la educación pública y que daña el trabajo, la producción y la soberanía nacional".

"Tengamos la esperanza de que existe un futuro mejor, con más derechos, más trabajo y más inclusión para todos y todas. Podemos tener Diputados y Diputadas que representen y defiendan al pueblo bonaerense en el Congreso. Para eso hay que ir a votar el 26 de octubre con la lista de Fuerza Patria que encabeza Jorge Taiana", agregó desde redes.



Verónica Magario cuestionó las políticas de Milei

Desde su cuenta en X, la vicegobernadora dijo "Dejar en desamparo al aparato productivo de un país, abandonándolo frente a 'las fuerzas del mercado mundial', tiene consecuencias inmediatas sobre la gente: caída del salario, primero, y más temprano que tarde, pérdida del empleo".

"Desde que empezó el gobierno de Milei, la industria textil argentina sufrió el cierre de 380 empresas, la gran mayoría pymes, y se perdieron 11.500 puestos de trabajo directos. Eso, más el impacto negativo sobre quienes tenían actividades indirectas con esas empresas. Hablamos de la vida de esas y esos despedidos. De sus familias, de la salud y educación de sus hijos, de sus alimentos. Eso está detrás de cada empleo caído", indicó.

Verónica Magario dijo que "La crueldad de Milei no es sólo su alegría ante lo que él llama 'el orden del mercado'. La crueldad es su desinterés por lo que le pasa hoy, aquí y ahora, a las y los argentinos. Un Presidente al que no le importa la gente es un Presidente que defrauda su rol principal".

"Y esa indiferencia, ese plan de destrucción, no sólo lo sufre la industria textil, sino todo el aparato productivo y comercial. Lo vemos a diario. La sociedad lo sufre, mientras el gobierno se siente orgulloso de lo que hace", lamentó.

"En defensa propia, los que integran o quieren integrar el mundo del trabajo y de los emprendimientos en todas sus manifestaciones deben frenar esto democráticamente. La gente ya no puede más, pero eso a Milei no le importa. Cada día da muestras de ello", analizó.

Verónica Magario destacó las obras que hace la Provincia

Desde sus redes, la vicegobernadora habló de "más obras que transforman" y en ese sentido destacó el avance de la construcción del puente sobre el Arroyo “El Gato” en La Plata. "Se trata de una obra estratégica que mejorará la conectividad, la circulación y el acceso a la ciudad", señaló.

"Además, la movilidad diaria de los vecinos de Escobar cambiará con la finalización de 110 cuadras de pavimento en más de 10 barrios populares", agregó sobre otra obra en marcha.

Y cerró "Cuando el Estado invierte en infraestructura, está invirtiendo en desarrollo y bienestar para las y los bonaerenses".