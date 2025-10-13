Buenos Aires bajo agua: productores enfrentan crisis histórica
La provincia de Buenos Aires sufre su peor inundación en años y el gobierno nacional “es el gran ausente”. Productores luchan contra campos y caminos anegados.Política13 de octubre de 2025Pamela Orellana
La provincia de Buenos Aires atraviesa una de las peores crisis hídricas de los últimos años. Según un relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), 4,3 millones de hectáreas se encuentran afectadas por las inundaciones, de las cuales unas 900.000 permanecen completamente bajo agua, con pérdidas totales.
La situación climática volvió a golpear con fuerza al sector rural de Balcarce. La productora tambera Andrea Passerini compartió un video en redes sociales donde se la ve trasladando la leche en un tractor entre campos inundados. “Más paisajes filmados desde el tractor que llevó hoy nuestra leche hasta donde pudo entrar el camión. La angustia es insoportable”, expresó con visible desesperación.
El Escuadrón Balcarce de Gendarmería Nacional emitió un alerta por el anegamiento de la Ruta Nacional 226, entre los kilómetros 75 y 80, debido al desborde del Arroyo Crespo. La fuerza de seguridad recomendó a los conductores circular con extrema precaución o evitar la zona, y no descartó un corte preventivo si las lluvias continúan.
Impacto en la producción y la logística
Los productores rurales enfrentan un panorama crítico. “No sabemos hasta cuándo vamos a poder seguir. Todo está bajo agua, los animales están complicados y los caminos desaparecieron”, afirmó Passerini. Las inundaciones afectan tanto a la producción agrícola como a la ganadera, generando retrasos en la siembra y dificultades logísticas para la entrega de insumos y la cosecha.
El informe de la BCBA destaca los principales efectos: trigos sin fertilizar, falta de acceso a los campos por caminos intransitables, replanteo de decisiones de siembra y demoras en la cosecha de maíz. En junio pasado, la superficie bajo agua era de apenas 500.000 hectáreas; hoy esa cifra se multiplicó por ocho.
En el caso del maíz, la siembra avanza lentamente: solo el 19,8% de las 7,8 millones de hectáreas previstas fue implantada, mientras que la campaña de soja todavía no pudo iniciarse. “La recuperación dependerá de que las lluvias cesen y los suelos drenen rápido. De lo contrario, los atrasos podrían extenderse y comprometer la campaña de verano”, explicó Ramiro Costa, economista de la BCBA.
Acciones y coordinación oficial
En paralelo, se llevaron a cabo reuniones de los Comités de Cuenca Hídrica del Río Salado para abordar la situación. El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, fue anfitrión de los encuentros de las Subregiones A3 y B3, que incluyeron la presencia del Subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Néstor Álvarez, y del presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamanga.
Durante las reuniones, se analizaron las problemáticas propias de cada distrito y se presentaron las obras incluidas dentro del Programa de Manejo Hidráulico, con especial énfasis en el nodo Bragado. También se definieron nuevas autoridades del Comité Subregión B3, cuya presidencia quedó a cargo del municipio de Bolívar, comandado por Marcos Pisano.
En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, Stadnik -quien preside la Subregión A3- no ocultó su preocupación por la falta de apoyo del gobierno nacional: “Estamos transitando la peor inundación de la historia de Carlos Casares y el gobierno nacional es el gran ausente. Cada vez que cargamos nafta, hay plata que tendría que venir para los caminos de Casares y no viene. Hay una ayuda permanente de la Provincia, a pesar de todo el desfinanciamiento que tiene”.
Mientras tanto, los productores y las familias del interior bonaerense siguen en vilo, atentos a las lluvias y al estado de los caminos, que podrían profundizar el aislamiento y las pérdidas económicas en las próximas horas.
