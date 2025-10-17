La camioneta en la que viajaba el exgobernador y actual candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, fue baleada mientras se desplazaba por la ruta provincial N° 5, entre las localidades de Orán y General Pizarro, en el departamento Anta.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 8.50 de este jueves 16 de octubre al momento en que Urtubey regresaba de actividades de campaña.

La denuncia de Urtubey

Pasadas las 17 horas, el exmandatario radicó la denuncia formal en la Comisaría N° 9 de San Lorenzo, donde dejó constancia del ataque.

En el escrito expresó "de un momento a otro sufrió un impacto de bala en la ventana trasera izquierda del vehículo, haciendo notar que tal impacto ocasionó la rotura total del vidrio de la ventana".

Vale decir que en la camioneta viajaban otras dos personas y que ninguna resultó herida. En la denuncia se manifestó que “El hecho fue ocasionado por un disparo de arma y no fue un simple proyectil”, remarcaron.



Leo Nardini se solidarizó con Urtubey

Desde redes, el alcalde de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, comentó "Quiero expresar mi más profundo repudio al ataque sufrido por Urtubey, ex gobernador y candidato a senador nacional e integrante de la mesa nacional de Patria Primero, y todo su equipo mientras se trasladaban en plena campaña electoral".

El mandamás dijo que "La violencia no puede tener lugar en la vida democrática. Toda mi solidaridad y acompañamiento en el reclamo de esclarecimiento inmediato del hecho".

Llega la Expo de las ONG's a Malvinas

Malvinas Argentinas vuelve a apostar al encuentro comunitario con la 2° Expo Municipal de ONG's. Se realizará el sábado 18 de octubre desde las 14 horas en las inmediaciones del Palacio Municipal (Av. Pdte. Perón 4276). La jornada será abierta al público y ofrecerá una amplia agenda de actividades culturales, deportivas, educativas y comunitarias.

En el eje cultural y artístico, los vecinos podrán participar y elegir entre quince talleres programados en distintas franjas horarias. Habrá actividades especiales por el Día de la Madre, muestras de herrería, clases abiertas de capoeira y tela aérea, espacios de folklore, stands de artesanos, presentaciones de coros, orquestas, grupos de baile de diferentes géneros y estilos, y cantantes locales.

El sector deportivo contará con exhibiciones de artes marciales, boxeo en el ring, torneo de penales entre clubes de barrio, muestra de golf y actividades fitness en el escenario principal. Además, se compartirán historias y muestras de distintas instituciones deportivas locales.

La Expo también ofrecerá un espacio de scouts, ajedrez, un museo itinerante de veteranos de guerra, exhibiciones de los Bomberos Voluntarios de Tortuguitas y Los Polvorines, una muestra de asociaciones de motociclistas, y comunidades terapéuticas que brindarán charlas de salud mental.

Habrá demostraciones de cursos de oficios y los alumnos ofrecerán servicios gratuitos de barbería, peluquería unisex, maquillaje artístico y una muestra de diseños de uñas. Durante la jornada se ofrecerán controles de signos vitales, chequeos de agudeza visual, espacios de educación sexual integral y charlas de cuidado comunitario.

Participarán centros de jubilados, bibliotecas populares, asociaciones de discapacidad e inclusión, comunidades migrantes, entidades educativas, murgas, asociaciones protectoras de animales, merenderos y diversas organizaciones sociales comprometidas con la comunidad. Esta segunda edición de Expo ONG's, vuelve a poner en valor el compromiso del municipio, junto a sus vecinas y vecinos, con la participación ciudadana y la construcción comunitaria.