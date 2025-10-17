Colapinto vive el GP de Estados Unidos: horarios y TV

La temporada 2025 de la Fórmula 1 retoma la acción este viernes 17 de octubre con el Gran Premio de Estados Unidos, la 19ª jornada del año, tras la victoria de George Russell en Singapur. En esa competencia, el argentino Franco Colapinto finalizó en el 16º puesto con el equipo Alpine.

Después de un fin de semana exigente, donde logró completar más de 50 vueltas con neumáticos medios bajo el intenso calor de Marina Bay, el piloto bonaerense se prepara para enfrentar un nuevo reto en el Circuito de las Américas (COTA). Este trazado, caracterizado por sus largas rectas, pondrá nuevamente a prueba la capacidad del equipo francés para compensar la falta de potencia en su motor.

Un circuito emblemático de la Fórmula 1

El Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas, es uno de los escenarios más modernos y espectaculares del calendario. Diseñado por el ingeniero alemán Hermann Tilke junto al estudio HKS, fue inaugurado en 2012 y rápidamente se consolidó como una cita clave para el automovilismo mundial.

El trazado combina curvas de alta velocidad, zonas técnicas y dos rectas extensas que exigen el máximo rendimiento aerodinámico. Para Colapinto y Alpine, la puesta a punto será fundamental para achicar la brecha con los equipos líderes.

Horarios de Colapinto en las prácticas del GP de Estados Unidos

El fin de semana en Austin contará con la cuarta carrera sprint de la temporada, lo que modificará el formato habitual. Solo habrá una sesión de práctica libre, ya que el segundo espacio de pista será reemplazado por la clasificación de la sprint. Además, antes de la qualy del domingo se disputará la carrera corta, por lo que no se desarrollará una tercera práctica.

De esta manera, Colapinto y el resto de los pilotos tendrán una sola hora de trabajo en pista: la práctica libre del viernes a las 14:30 (hora argentina).

Calendario de la Fórmula 1 2025

Australia | Melbourne: 14 al 16 de marzo – Realizado

China | Shanghái: 21 al 23 de marzo – Realizado

Japón | Suzuka: 4 al 6 de abril – Realizado

Bahréin | Sakhir: 11 al 13 de abril – Realizado

Arabia Saudita | Yedda: 18 al 20 de abril – Realizado

Estados Unidos | Miami: 2 al 4 de mayo – Realizado

Italia | Imola: 16 al 18 de mayo – Realizado

Mónaco | Mónaco: 23 al 25 de mayo – Realizado

España | Barcelona: 30 de mayo al 1° de junio – Realizado

Canadá | Montreal: 13 al 15 de junio – Realizado

Austria | Spielberg: 27 al 29 de junio – Realizado

Reino Unido | Silverstone: 4 al 6 de julio – Realizado

Bélgica | Spa-Francorchamps: 25 al 27 de julio – Realizado

Hungría | Budapest: 1 al 3 de agosto – Realizado

Países Bajos | Zandvoort: 29 al 31 de agosto – Realizado

Italia | Monza: 5 al 7 de septiembre – Realizado

Azerbaiyán | Bakú: 19 al 21 de septiembre – Realizado

Singapur | Singapur: 3 al 5 de octubre – Realizado

Estados Unidos | Austin: 17 al 19 de octubre – Próximamente

México | Ciudad de México: 24 al 26 de octubre

Brasil | San Pablo: 7 al 9 de noviembre

Estados Unidos | Las Vegas: 20 al 22 de noviembre

Qatar | Lusail: 28 al 30 de noviembre

Abu Dhabi | Yas Marina: 5 al 7 de diciembre

Encuentro con los fanáticos argentinos en Austin

Antes de subirse al auto, Franco Colapinto protagonizó un emotivo encuentro con los fanáticos argentinos que se acercaron al paddock del equipo Alpine. Entre banderas celestes y blancas, fotos y autógrafos, el piloto se tomó unos minutos para saludar a los hinchas que lo esperaban a la salida del box.

El gesto fue celebrado en redes sociales, donde muchos seguidores destacaron su cercanía y humildad.

Recuerdos y expectativas en el Circuito de las Américas

Colapinto vuelve a un circuito especial: en Austin, durante la temporada 2024 con Williams, consiguió sus últimos puntos en Fórmula 1 y fue premiado por “la maniobra del año” gracias a un sobrepaso memorable sobre el español Fernando Alonso.

Ahora, con el equipo Alpine, el argentino busca repetir una actuación sólida y seguir sumando experiencia en su primera temporada completa dentro de la categoría reina del automovilismo.

“Confío en que el coche del año que viene sea rápido”

En la conferencia de prensa previa al Gran Premio, Colapinto fue consultado sobre su futuro dentro de Alpine, luego de que Flavio Briatore confirmara que el compañero de Pierre Gasly para 2026 se definirá entre él y Paul Aron, actual piloto reserva.

La decisión se tomará entre finales de octubre y comienzos de noviembre, pero el argentino dejó una frase que encendió la ilusión de sus seguidores: “Solo necesito seguir haciendo lo que estoy haciendo. Es bueno ver la motivación (del equipo) para seguir esforzándose y encontrarle nuevas oportunidades al auto. Confío en que el coche del año que viene sea rápido”, expresó.

Con esas palabras, Colapinto reforzó su compromiso con el proyecto de Alpine y alimentó la expectativa de los fanáticos por verlo consolidarse en la Fórmula 1.