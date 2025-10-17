Karen Reichardt, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, protagonizó una fuerte controversia luego de referirse al voto kirchnerista en territorio bonaerense como una “enfermedad mental”. La declaración se produjo mientras la postulante analizaba los desafíos de su campaña y el tipo de votante que busca persuadir.

Allí, Reichardt, quien compite por una banca en el Congreso, expresó: “Al que no fue a votar, por ahí el del PRO, porque el otro de verdad que es una enfermedad mental. La persona que te dice yo voto al peronismo o al kirchnerismo va con problemas que vos decís esto te lo tiene que dar el intendente”, respondió ante una consulta sobre el segmento al que dirige su estrategia electoral.

“Hay un chip que es muy difícil de cambiar”

En el mismo intercambio, la dirigente libertaria profundizó su análisis sobre las últimas elecciones y atribuyó el voto peronista a una “batalla cultural” vinculada con la educación. “El 7 de septiembre hubo elecciones, por más que hagas el análisis de que ganamos diputados pero se perdió en la general, hay como un chip que es muy difícil de cambiar que tiene que ver con la batalla cultural. Es la educación”, sostuvo.

Sus dichos generaron sorpresa. Tras su afirmación, un periodista le preguntó: “¿Dijiste enfermedad mental?”. Reichardt ratificó: “Sí”, respondió sin titubeos. Ante la repregunta de si hablaba en serio, aclaró: “Las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. Que vos me digas yo estoy mirando algo, veo que no tengo cloacas, ¿por qué sigo votando a las mismas personas?”.

“No es un tema de pensamiento, es cultural”

En torno a esto, Reichardt insistió en que no se trata de una diferencia de opiniones políticas, sino de una característica cultural arraigada. “No es que piensan distinto, es un tema cultural. No es un tema de pensamiento. No es que piensan en Perón. Es un tema de cultura, lo tienen adentro”, enfatizó.

Intentando matizar su frase inicial, la candidata aclaró luego: “No dije enfermos mentales, dije enfermedad. Es una manera de decir cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip, que vos, cuando decís, se me tara”.

“¿Por qué siguen votando lo mismo?”

En el tramo final del diálogo, Reichardt apeló a experiencias personales para reforzar su postura sobre el comportamiento del electorado bonaerense. “Vivo en capital y en provincia, en Pilar y acá. Y soy de zona sur. Yo a Banfield, es un asco, y vos decís ¿por qué siguen votando lo mismo?”, expresó.

Según su mirada, el voto al peronismo no responde únicamente a reclamos sociales o económicos, sino a una condición cultural “difícil de modificar”.

Estrategia electoral y respaldo a Milei

Consultada sobre qué tipo de votante busca captar en esta etapa de campaña, la dirigente diferenció entre quienes provienen del PRO y aquellos que apoyan al kirchnerismo. Enfatizó que su esfuerzo se centra en los primeros y descartó que una discusión ideológica logre cambiar la decisión de quienes —según su visión— presentan una “resistencia cultural”.

“La gente tiene que hacer ese trabajo. Cuando dicen voy a votar al kirchnerismo, ¿no te das cuenta que no tenemos cloacas?”, argumentó.

Finalmente, Reichardt destacó su vínculo político con Javier Milei y el impacto que tuvo el actual presidente en su decisión de involucrarse en la política. “Yo ahora si Dios quiere voy al Congreso, antes era una ciudadana y antes de que Milei sea presidente dije ‘yo quiero las ideas de este hombre’, creo en él”, sostuvo.

La candidata, que ocupa el segundo lugar en la lista por la provincia de Buenos Aires, competirá en las elecciones del próximo 26 de octubre.