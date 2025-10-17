—El Gobierno nacional paralizó obras en todo el país y Villarino no fue la excepción. ¿Cómo evalúa el impacto real de esta motosierra en su distrito, donde proyectos prácticamente terminados, como el Hospital Modular de Algarrobo, quedaron frenados?

Muy negativo porque se trata de infraestructura básica. Estamos hablando de un hospital que está al 95% y, después de dos años de esta gestión nacional, no logramos resolverlo. No tenemos interlocutores, no hay funcionarios nacionales que atiendan o respondan. Esto no me pasa solo a mí, les pasa a muchos intendentes que intentan comunicarse con alguien responsable y no encuentran respuestas. El hospital de Algarrobo se construyó porque el actual ya no da más ediliciamente, y hoy no lo podemos habilitar.

—Además del hospital, hay otras obras frenadas que afectan la conectividad del distrito.

Sí, están las rutas y caminos que unen las nacionales 3 y 22, como el tramo Médanos–Ombucta. Faltaban apenas 270 metros para terminar la primera etapa, después de 70 años de reclamos por ese asfalto. El 10 de diciembre de 2023, cuando asumió el nuevo Gobierno nacional, la obra se detuvo. No solo faltaban esos metros, sino que había una deuda de 123 millones de pesos por trabajos ya realizados.

Esperamos seis meses para ver qué hacía el nuevo Gobierno, porque se decía que las obras con más del 90% de avance se iban a finalizar, pero eso no ocurrió. Enviamos cuatro cartas documento a Vialidad Nacional y no contestaron ninguna. También presentamos un pronto despacho administrativo, cumpliendo con todos los pasos formales, pero nunca recibimos respuesta.

—¿Qué decisión tomaron ante esa falta de respuestas?

Nos sentamos con la empresa, porque era una deuda por trabajos que ya habían hecho. Decidimos resolverlo nosotros, porque los productores y los vecinos vienen a ver al intendente, no a la Nación. Era un convenio firmado entre la Municipalidad de Villarino y el Gobierno nacional anterior, con financiamiento nacional. Pero al asumir el nuevo gobierno de Milei, no solo no terminaron la obra, sino que tampoco enviaron los fondos. Entonces acordamos pagar esos 123 millones con recursos municipales, algo que no nos correspondía, pero que hicimos para poder habilitar la obra.

Bevilacqua gestionó ante ABSA obras de agua y cloaca para Villarino.

—¿El Municipio absorbió ese gasto con recursos propios?

Sí, fue un esfuerzo enorme. Le aclaramos a la empresa que no íbamos a pagar intereses, porque no era culpa nuestra. Rescindimos el contrato, pagamos los 123 millones y ahora iniciamos una demanda contra el Gobierno nacional, a través de Vialidad, para que reintegre esos fondos. Pero la verdad es que nos sentimos ignorados.

—¿Cómo se sostiene la administración municipal ante incumplimientos de este tipo?

Con muchísimas dificultades. A diferencia de Nación o Provincia, los municipios no tenemos potestad para crear impuestos. Solo cobramos tasas como contraprestación de servicios, pero no podemos generar ingresos nuevos. Cuando el Gobierno nacional no cumple, el impacto es directo y nos obliga a recortar gastos por todos lados. Plantear que el Estado no tiene que existir es un delirio. Lo que debe haber es un Estado eficiente, que administre bien los recursos y combata la corrupción.

—¿Cómo se traduce esa ausencia del Estado en la vida diaria de los vecinos?

De muchas formas porque las obras de infraestructura son dignidad: agua, cloacas, cordón cuneta. Teníamos proyectos presentados en el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento de Argentina (ENOHSA), pero el organismo fue disuelto. Entonces, optamos por otra modalidad: el Municipio pone maquinaria y mano de obra, y los vecinos los materiales. Es la única forma de avanzar, es un panorama muy oscuro.

—A pocos días de las elecciones nacionales, ¿cree que esta situación influirá en el voto de los vecinos?

Creo que sí. Y lo digo sin ningún interés político, porque no estoy en ninguna lista. Hablo desde la realidad que vivimos en el distrito. Ayer, en una reunión con amigos, lo hablábamos: nadie quiere volver a gobiernos corruptos del pasado, pero tampoco se puede aceptar esto. Hoy vemos un país donde se castiga a las universidades, a los jubilados, y donde el sistema de salud está quebrado. Hay una ausencia lamentable del Estado nacional que no se hace cargo absolutamente de nada.