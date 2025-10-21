En Estados Unidos pidieron suspender el swap con Argentina
Mientras el gobierno de Milei defiende un swap de u$s20.000 millones con EE.UU., 36 congresistas demócratas piden explicaciones y freno urgente.Argentina21 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
Un escándalo diplomático-financiero se instaló en la agenda internacional: un grupo de 36 legisladores demócratas en Estados Unidos solicitó formalmente al secretario del Tesoro, Scott Bessent, la suspensión inmediata del préstamo de u$s20.000 millones que la administración de Donald Trump anunció para asistir a la Argentina.
En su carta, los congresistas expresaron “profunda preocupación” por el posible uso político del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE), un instrumento que se nutre de dinero público estadounidense. Según advirtieron, la operación podría exponer a los contribuyentes a riesgos financieros y beneficiar al gobierno de Javier Milei con fines partidarios.
Los reclamos del Congreso demócrata
Los legisladores pidieron al Tesoro norteamericano frenar cualquier desembolso o implementación del acuerdo hasta contar con un informe detallado que evalúe los riesgos, condiciones y posibles beneficiarios de la operación.
Además, cuestionaron que, en un contexto de inflación y recortes sociales dentro de Estados Unidos, se destinen recursos para “estabilizar la moneda de un país extranjero con objetivos políticos”.
La congresista Nydia Velázquez fue una de las voces más duras. En sus redes sociales escribió: “u$s20 mil millones para los aliados de extrema derecha de Trump en Argentina. Cero dólares para las familias estadounidenses”, denunciando un “uso imprudente de los fondos públicos” y exigiendo “rendición de cuentas inmediata”.
Qué implica el swap con Estados Unidos
El préstamo se enmarca en un acuerdo de swap de monedas por u$s20.000 millones entre el Banco Central argentino y el Tesoro de Estados Unidos.
El presidente Javier Milei explicó que el mecanismo funciona como un intercambio de divisas: “Nosotros tenemos un crédito por u$s20.000 millones y ellos tienen un crédito en pesos por el equivalente. Solamente se ejecuta cuando usted lo necesita”, aclaró.
El mandatario agregó que la línea se utilizará “en caso de que no podamos salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto”. Según Milei, el objetivo es garantizar los pagos de deuda en 2026 y “darle seguridad a quienes invirtieron en la Argentina”.
El trasfondo político del acuerdo
La carta de los demócratas y el respaldo financiero estadounidense llegan en plena cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde La Libertad Avanza busca mantener su peso en el Congreso.
Desde Washington, algunos congresistas sospechan que el auxilio económico podría servir para fortalecer a un aliado ideológico de Trump en América Latina, algo que consideran una injerencia en la política argentina.
En tanto, analistas locales advierten que el swap con Estados Unidos podría ser clave para contener la volatilidad cambiaria, aunque el impacto político internacional ya es innegable.
Riesgos y tensiones económicas
Los legisladores estadounidenses alertaron que la capacidad de pago de la Argentina “sigue siendo incierta” y que la política económica del país se apoya en un “gasto insostenible de reservas”.
Las reservas líquidas del Banco Central se mantienen en niveles bajos, mientras la inflación y la presión cambiaria siguen sin dar respiro. Aun con el anuncio del acuerdo, el dólar subió en el mercado local y los inversores mostraron cautela ante el clima político y financiero.
La defensa de Milei
El presidente insistió en que el swap con Estados Unidos no implica endeudamiento adicional, sino un “mecanismo de cobertura”. “Si no podemos salir al mercado, usaremos la línea de swap. Es deuda para pagar deuda, y eso da previsibilidad”, explicó.
Milei también destacó que el respaldo de Washington representa “un voto de confianza a las reformas estructurales” impulsadas por su gobierno.
Una relación estratégica bajo la lupa
Más allá del debate económico, el acuerdo de u$s20.000 millones reconfigura el vínculo entre Buenos Aires y Washington. Mientras Trump refuerza su liderazgo internacional en campaña, la Argentina aparece como su principal aliado en la región.
Sin embargo, el intento de los demócratas por frenar el préstamo expone el costado político de una operación que, más que técnica, parece tener un fuerte trasfondo electoral tanto en Estados Unidos como en Argentina.
