El automovilismo regresó a Balcarce con una jornada que quedará en la historia. El Autódromo Municipal “Juan Manuel Fangio” volvió a recibir la velocidad y la emoción en el marco del proceso de puesta en valor y reactivación del mítico trazado.

Pruebas técnicas y giros de reconocimiento

Durante la jornada, se llevaron a cabo giros de reconocimiento y pruebas técnicas controladas, con el objetivo de evaluar el comportamiento del nuevo asfalto y las condiciones de seguridad del circuito de 4.592 metros. Seis destacados pilotos de las categorías Turismo Carretera (TC) y TC Pick Up —Germán Todino, Christian Ledesma, Santiago Mangoni, Gaspar Chansard, Tomás Abdala y Alejandro Martínez— fueron los encargados de probar el renovado trazado.

El evento marcó un paso clave dentro del plan de reactivación impulsado de manera conjunta por el Municipio de Balcarce y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las tareas se centraron en sectores específicos del circuito, como los pianos, los límites externos de las curvas y los sobreanchos, en busca de garantizar las mejores condiciones para el regreso de las competencias oficiales.

Autoridades presentes y acompañamiento provincial

El presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), Hugo Mazzacane, encabezó la comitiva que acompañó la jornada, junto a integrantes de la entidad. También participaron el funcionario provincial Alejo Supply y el representante de la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo Deportivo (COPAM), Oscar Milani, en representación del Gobierno bonaerense.

Todos fueron recibidos por el intendente Esteban Reino, acompañado por funcionarios municipales, referentes del automovilismo local, autoridades de seguridad y técnicos especializados en demarcación de pista. La jornada se desarrolló con total normalidad y un estricto protocolo de seguridad, que incluyó presencia médica, Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y banderilleros.

El público volvió a llenar la sierra

El entusiasmo también se reflejó en las sierras. Cientos de vecinos y turistas se acercaron hasta la zona alta de “La Barrosa”, la única tribuna natural habilitada, para acompañar con aplausos y emoción cada paso de los autos en este esperado regreso.

El imponente paisaje serrano, sumado al sonido de los motores, generó una postal que recordó los años dorados del automovilismo balcarceño. Para muchos, el Autódromo Fangio sigue siendo el circuito más pintoresco y desafiante del país.

“Un antes y un después” para Balcarce

Al cierre de la jornada, el intendente Esteban Reino expresó su orgullo por el avance del proyecto: “Lo vivido marca un antes y un después en el camino hacia la recuperación total del Fangio. Es un orgullo que Balcarce vuelva a ocupar el lugar que merece en el automovilismo argentino”.

Un proyecto integral de recuperación

Las pruebas realizadas forman parte de un plan integral que apunta a la recuperación total del Autódromo Fangio, no solo desde lo deportivo, sino también desde lo turístico, cultural e histórico. El objetivo es que Balcarce vuelva a integrar el calendario nacional y recupere el prestigio de su mítico circuito, fundado en honor al quíntuple campeón mundial de Fórmula Uno, Juan Manuel Fangio.

Con el apoyo de la Provincia y el compromiso de la comunidad local, la ciudad se prepara para dar el siguiente paso: el regreso oficial de las competencias nacionales al legendario trazado de “La Barrosa”.