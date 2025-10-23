Cascallares recibió Kicillof y juntos recorrieron la nueva sede de la obra social de SATSAID
El gobernador recorrió la nueva sede de la obra social del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos (SATSAID).Municipales23 de octubre de 2025Soledad Castellano
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este jueves la nueva sede de la obra social del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos (SATSAID) en el municipio de Almirante Brown.
Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Trabajo, Walter Correa; el intendente local, Mariano Cascallares; el secretario general del sindicato, Horacio Arreceygor; y su par de la seccional La Plata, Darío Micheletti.
Detalles de la nueva delegación
La nueva delegación permitirá que los y las afiliadas de la Obra Social TV Salud puedan recibir atención médica y realizar trámites vinculados al sindicato.
Las instalaciones cuentan con cuatro consultorios externos con servicios de medicina general, odontología, pediatría, ginecología, nutrición y traumatología; además de un espacio de reuniones, SUM y cocina.
Kicillof defendió el rol de los sindicatos
En ese marco, Kicillof afirmó: “Este centro es un ejemplo más de un rol histórico que cumplen los sindicatos en nuestro país: es un orgullo que sigan invirtiendo para defender la salud de los trabajadores y trabajadoras”.
“Sabemos que la situación hoy es mucho más difícil como consecuencia de la desregulación que impulsó Javier Milei, pero los y las bonaerenses pueden contar con el movimiento obrero y con un Gobierno provincial que nunca van a decir que ´no hay plata´ cuando se trata de prevenir y cuidar la salud”, agregó.
Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Salud, Nicolás Kreplak; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; la jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini; la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia; el secretario General de la CTA provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel; y el dirigente Lauro Grande.
