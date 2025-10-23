El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este miércoles un centro de jubilados y un taller que promueve la inserción social y laboral de personas con discapacidad en el municipio de General Pinto. Fue junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera; el intendente interino, Fernando Rodríguez.

En ese marco, Guerrera sostuvo: “Trabajamos para que los chicos, los adultos mayores y la sociedad en su conjunto estén contenidos en estos momentos tan difíciles, en los que el Gobierno nacional está atacando los derechos de los más vulnerables”.

Y, desde su cuenta en X, acotó "Todo el sufrimiento que atraviesa nuestro pueblo no toca ni una sola fibra íntima de este gobierno nacional. Sobran los ejemplos: frente al desamparo de nuestros abuelos, la necesidad de las personas con discapacidad o la expectativa de tener un futuro que anida en cada familia; el experimento libertario ha elegido responder con cinismo, crueldad y desidia".

"Esta libertad que pregonan solo les conviene a ellos. Por eso, poner un límite es más que urgente y está a nuestro alcance", opinó.

"Junto a Kicillof, en General Pinto, recorrimos un Taller Protegido y un Centro de Jubilados que hoy pueden seguir en pie porque tienen al lado una gestión municipal y un gobierno provincial que creen que el Estado debe decir presente. Este domingo 26 de octubre es Argentina o Milei", cerró el legislador.

Cabe indicar que el domingo 26 de octubre, la ciudadanía elegirá 127 diputados y 24 senadores, renovando así una parte significativa del Congreso. El resultado de la votación determinará la composición parlamentaria a partir del 10 de diciembre, fecha en la que asumirán los nuevos legisladores.

Por primera vez, el proceso electoral contará con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) para la elección de cargos legislativos en todo el país.