El próximo domingo 26 de octubre, 35.987.634 argentinos estarán habilitados para votar en las elecciones legislativas 2025, una jornada clave que marcará el estreno de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país.

En la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor peso electoral, se definirán 35 bancas de diputados nacionales que integrarán la Cámara Baja hasta diciembre de 2029.

La nueva Boleta Única y el mapa electoral bonaerense

Por primera vez, la BUP modificará la dinámica del acto electoral. En Buenos Aires, los cargos nacionales se disputarán entre 15 listas habilitadas por la Cámara Nacional Electoral.

Cada boleta incluirá todas las alianzas y partidos, presentadas en columnas, mientras que los votantes marcarán su elección con una lapicera dentro del cuarto oscuro.

El sistema busca simplificar el conteo y reducir el ausentismo de fiscales, al tiempo que exige al votante una mayor atención: solo es válido realizar una marca por categoría. La boleta debe luego plegarse y depositarse en la urna para mantener el secreto del voto.

El cronograma nacional contempla la renovación de 127 bancas en Diputados y 24 escaños en el Senado correspondientes a ocho jurisdicciones: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires.

Los candidatos a diputados nacionales por la provincia

En la provincia de Buenos Aires competirán quince frentes electorales por los cargos nacionales. A continuación, los primeros 15 candidatos de cada lista según la posición oficial en la Boleta Única de Papel:

Alianza La Libertad Avanza (Lista 503)

Diego César Santilli

Karina Celia Vázquez

Sebastián Miguel Pareja

Gladys Noemí Humenuk

Alejandro Ángel Carrancio

Johanna Sabrina Longo

Alejandro Oscar Finocchiaro

Miriam del Carmen Niveyro

Sergio Daniel Figliuolo

Giselle Castelnuovo

Álvaro García

Maria Florencia De Sensi

Joaquín Patricio Ojeda

María Luisa Gonzalez Estevarena

Hernán Urien

Nuevo Buenos Aires (Lista 221)

Santiago Cúneo

Mara Yanina Ordoñez

Raúl Germán Biaggioni

Nydia Ximena Caligiuri

Ramón Garcés

Alessandra Minnicelli

Adrián Ricardo Salbuchi

Ofelia Aída Barbe

David Andrés Moreyra

Susana Elena Rojas

Claudio César Orellano

Vilma Josephine Biro Alemán

Horacio Eladio Burgos

Débora Raquel Anselmino

Alejandro Rogelio Cabello

Liber.Ar (Lista 318)

María Fernanda Tokumoto Eyler

Leonardo Fabián Mollard

Mónica Graciela Paz

Fernando Esteban Bovero

Mariana Elizabeth Ledesma

Néstor Abel Martínez

Constanza Belén Vera

Mauro Sir

Carmen Graciela Guliotto

Juan Alberto Lastra

María Fernanda Fava

Ricardo César Belando

Aldana Julieta Beltramini

Mario Martín Basconcello

Olga Elizabeth Decoud

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (Lista 506)

Nicolás Del Caño

Romina Del Plá

Juan Carlos Giordano

Mónica Schlotthauer

Alejandro Bodart

Ana Paredes Landman

Néstor Pitrola

Nathalia Inés González Seligra

Eduardo Ayala

Luana Simioni

Sebastián Rodríguez

Jorgelina Matusevicius

Federico Novo Foti

Norma Inés Lezana

Ariel Marcelo Somer

Frente Patriota Federal (Lista 95)

Alberto Samid

María Cristina Dip

Alejandro Carlos Biondini

Marisa Cecilia Scarafia

Martín Adán Iodko

Eliana Solange Ott

Diego Ariel Carlomagno

Sandra Marcela García

Valentino Bellini

Yolanda Beatriz Kayser

Claudio Hernán García

Yanet Daiana Etcheverry

Americo Antonio Fresca

Mariana Paula Patricia Mollo

Sebastián Jorge Salvador Bustamante

Unión Liberal (Lista 153)

Roberto Horacio Cachanosky

Griselda Mirian Romariz

Hugo Eduardo Bontempo

Patricia Marcela Heltner

Alejandro Raúl Mansilla

Evangelina Noemí Martín

Francisco Antonio Soraci

Mónica Alejandra Leguizamón

Leonardo Maximiliano Panebianco

Vanessa Mariel Spinola Torres

Cristian Sebastián León

Romina Victoria Trotta

Ramón Argentino Palacios

Bianca Giangrande

Francisco Sicardi de Estrada

Alianza Fuerza Patria (Lista 507)

Jorge Enrique Taiana

María Jimena López

Juan Grabois

Vanesa Raquel Siley

Sergio Omar Palazzo

María Teresa García

Horacio Pietragalla Corti

Agustina Lucrecia Propato

Hugo Antonio Moyano

Fernanda Díaz

Sebastián Galmarini

Ramona Fernanda Miño

Hugo Rubén Yasky

Marina Dorotea Salzmann

Nicolás Alfredo Trotta

Coalicion Cívica - ARI (Lista 47)

Juan Manuel López

Elsa Esther Llenderrozas

Lisandro Fabián Hourcade

Maricel Etchecoin Moro

Matías Yofe

Nadia Graciela Porro

Román Luján Bouvier

María Victoria Borrego

Héctor “Toty” Flores

Graciela Norma Andrada

Pablo Antonio Zubiaurre

Nilda Gabriela Zapata

José María Fernández

Anahí Silvina Bilbao

Eduardo Jordán

Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur (Lista 305)

Ricardo Luis Alfonsín

Marina Cassese

Gustavo Fernando López

María Celina Sburlatti

Hugo Adolfo Maltempo

Julia Larcamón

Manuel Martín Canay

Carina Ester Zeli

José Luis Fabris

Marianela Islas

Santiago Luis Hernández

Gabriela Alejandra Adorno

Germán Kohl

Mónica Beatriz Sequeira

Christian Carlos Greco

Propuesta Federal para el Cambio (Lista 299)

Fernando Andrés Burlando

Fabiana Gabriela Martín

Fabián Raúl Amendola

Silvia Fabiana Petroff

Javier Ignacio Baños

Vanesa Judith Sosa

Carlos Alberto Giuliani

María Lorena Pagano

Adolfo Martín Leguizamón Peña

Carina Alejandra Arraygada

Germán Rodrigo Francone

Alejandra Leonor Rodríguez

Sebastián Lautaro Federico SLPizer

Rosa del Valle Lazo

Claudio Alejandro Papasidero Ricco

Alianza Provincias Unidas (Lista 508)

Aníbal Florencio Randazzo

Margarita Rosa Stolbizer

Emilio Monzó

Danya Verónica Tavela

Alfredo Remo Lazzeretti

Andrea Carola Almenta

Osvaldo Raúl Cáffaro

Josefina Lauria

Julio Enrique Pasqualín

María Silvina Green Asteazarán

Sergio Omar Buil

Natalia Lorena Dziakowski

Julio Daniel Dunogent

Graciela Nora Rego

Oscar Héctor Alva

Alianza Potencia (Lista 504)

María Eugenia Talerico

Ricardo Inti Alpert

María Sofía De Hagen

Fernando Pablo Mascetti

Flavia Noelia Acuña

Miguel Ángel Echeverria

Eva Beatriz Gigena

Ricardo José Stoddart

Amalia Francini

Carlos Manuel Álvarez

María Gabriela Hernández

Aníbal Anselmo Cevasco

Cecilia Virginia Rumi González

Marcelo Fabián García

Ariana Magalí Schiavi

Alianza Union Federal (Lista 501)

Fernando Gray

María Laura Guazzaroni

Federico Martelli

Analía Elisabet Pérez

Adolfo Maximiliano Suárez Erdaire

Carina Mabel Biroulet

Ángel Alberto García

Gisela Elizabet Oliva

Mariano Fernandino

Rosana Tortosa

Alejandro Luis López

María Isabel Casas

Guido Ignacio Mengia

Romina Soledad Rojas

Ernesto Fabián García

Nuevos Aires (Lista 502)

Sixto Cristiani

Catalina Achilli

Leandro Damián Nievas Offidani

Milagros Ayelén Alfonso

Cristián Alejandro Ruiz

Romina Elizabeth Díaz

Tomás Joaquín Cuervo

Rosana Cecilia Sobré

Cristian Fabián Quillotay

Nerea Silvina Gómez

Tiago Aranzabe

Andrea Alejandra Repetto

Alejandro Martín Torre

Aldana Belén Gómez

Raúl Eduardo Ramos

Movimiento Avanzada Socialista (Lista 276)

Manuela Castañeira

Juan Cruz Ramat

María Paz Álvarez

Lucas Matías Correa

Soledad Victoria Yapura

Marcos Javier Pascuán

Paula Gabriela Abal

Leandro Hidalgo Robles

Karina Vanesa Colodro

Jorge Luis Ayala

Graciela Luisa Robles

Facundo Ariel Díaz

Andrea Susana Dopazo

Ramiro Andrés Manini

Natalia Celeste Faganello

Las plataformas electorales completas de todas las alianzas pueden consultarse y descargarse en la página oficial de la Cámara Nacional Electoral ingresando a este enlace.

Cómo votar con la Boleta Única de Papel

El presidente de mesa entrega la boleta y una lapicera al votante.

En el cuarto oscuro, se marca una sola opción por categoría.

La boleta se pliega y deposita en la urna.

Para verificar el lugar de votación, los electores deben ingresar a este enlance hacia el sitio web oficial, completar número de DNI, género y distrito.