Senado: el PRO y la UCR arriesgan bancas y liderazgo político
Ambos bloques opositores podrían perder representación tras los comicios de medio término. Las internas, los realineamientos con el Gobierno y la irrupción de Provincias Unidas tensan el escenario legislativo.Legislativas23 de octubre de 2025Andrés Montero
Las elecciones legislativas de medio término traerán consigo una fuerte reconfiguración del Senado, aunque el nuevo mapa político no quedará del todo claro en la noche del domingo. Tanto el PRO como la Unión Cívica Radical (UCR), que juntos reúnen 21 de los 72 escaños, podrían ver reducida su representación. A esto se suma la aparición de Provincias Unidas, un espacio en formación que disputa apoyos dentro de ambas bancadas y genera tensiones con el oficialismo.
Tres caminos posibles dentro de la oposición
En la previa, la principal incógnita pasa por cómo se repartirán las bancas que el radicalismo y el macrismo ponen en juego. Los gobernadores y legisladores de ambos espacios se encuentran divididos entre tres posturas: aliarse al Gobierno, mantener la identidad partidaria tradicional o plegarse al nuevo bloque Provincias Unidas. Esta última opción, impulsada por mandatarios con posturas heterogéneas, suma complejidad al escenario parlamentario.
En el caso de la UCR, el partido centenario llega atravesado por internas entre quienes acompañaron al Ejecutivo durante los primeros meses de gestión y quienes prefirieron negociar directamente con el kirchnerismo para obtener espacios en comisiones. Esa fractura generó inquietud sobre la integración de Provincias Unidas y sobre si conformará finalmente un interbloque.
Internas, fracturas y pérdida de peso radical
Son 13 los senadores radicales bajo la conducción del correntino Eduardo Vischi, quien pasó de ser uno de los más afines al Gobierno a transformarse en un opositor decidido luego del quiebre en su provincia. Los resultados electorales locales, que derivaron en un cuarto lugar para su espacio, marcaron el punto de inflexión.
De los 24 escaños que se renuevan este año —entre ellos los de Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Neuquén y Río Negro—, varios pertenecen a la UCR. En la Ciudad, Martín Lousteau busca pasar a Diputados; en Tierra del Fuego, Pablo Blanco buscará renovar; mientras que en Entre Ríos y Chaco se despiden Estela Maris Olalla y Víctor Zimmermann, respectivamente.
El partido podría quedar reducido a nueve o diez integrantes en la Cámara alta, en el mejor de los casos. A esto se suma la chubutense Edith Terenzi, ya alineada a Provincias Unidas. El desafío para el radicalismo será mantener cohesión en un bloque históricamente atravesado por diferencias internas.
El PRO también redefine su futuro
El macrismo no escapa a las tensiones. La bancada sufrió cambios recientes con la salida de Alfredo De Ángeli de la presidencia, quien deja su banca tras una década y una figura marcada por su rol en el conflicto agropecuario por la Resolución 125. Su reemplazo, el misionero Martín Goerling, asumió la conducción con un perfil más dialoguista.
Otra salida relevante es la de la porteña Guadalupe Tagliaferri, una de las figuras más destacadas del PRO en el Congreso, que dejará su lugar tras años de labor legislativa.
De las ocho bancas que hoy posee el partido, dos están en riesgo. El resultado electoral definirá también el futuro político del espacio, en particular el rol que asumirá Mauricio Macri luego del recuento final.
Provincias Unidas, el nuevo jugador en el tablero
El surgimiento de Provincias Unidas, un espacio que agrupa a mandatarios y senadores con posiciones dispares frente al Gobierno, suma incertidumbre. Su eventual crecimiento podría restar influencia a los bloques tradicionales y modificar las alianzas necesarias para sancionar leyes clave.
Tanto en el PRO como en la UCR se especula sobre si el oficialismo buscará apoyos dentro de este nuevo armado o si las negociaciones terminarán derivando en acuerdos circunstanciales según los temas en debate.
Por ahora, el panorama es difuso. Los movimientos entre bloques, las tensiones internas y la búsqueda de protagonismo de los gobernadores dejan abierta una pregunta central: ¿quién dominará realmente el Senado después del 10 de diciembre?
