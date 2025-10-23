La causa por presunto lavado de dinero que involucra al diputado nacional José Luis Espert, de La Libertad Avanza, sumó un nuevo capítulo con un allanamiento en Pergamino, su ciudad natal. La Justicia federal realizó un procedimiento en un estudio contable vinculado al economista, donde se presume que el legislador tendría su domicilio fiscal.

El operativo fue dispuesto por la Fiscalía Federal de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez, en el marco de la investigación que analiza el supuesto pago de 200.000 dólares que Espert habría recibido del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico.

Según trascendió, la medida forma parte de la continuidad del allanamiento que ya se había efectuado el 9 de octubre pasado en la vivienda del diputado ubicada en San Isidro.

El allanamiento en Pergamino

El procedimiento se llevó a cabo en un estudio contable situado en calle Merced al 1200, propiedad de Fernando Escobar, amigo personal del dirigente libertario. De acuerdo con la información citada por eldiarioar, en el oficio judicial se ordenaba buscar “información relacionada a Fred Machado”.

Cuando los efectivos de Gendarmería Nacional llegaron al lugar, encontraron un cartel en la puerta con el mensaje: “Hoy cerrado”, lo que impidió el ingreso inmediato al establecimiento.

La búsqueda de documentación y registros contables apunta a determinar si existieron movimientos financieros vinculados a los aportes que habría realizado el empresario Machado al entonces candidato presidencial.

Cómo se originó la causa

La investigación tiene su eje en las presuntas transferencias de dinero que Federico “Fred” Machado habría hecho a favor de Espert durante la campaña presidencial de 2019. Según las sospechas de la fiscalía, el legislador habría recibido al menos 200.000 dólares en una cuenta personal del Banco Morgan Stanley, parte de un monto total que alcanzaría un millón de dólares.

Además, el empresario habría facilitado al economista una camioneta blindada y un avión privado, bienes que Espert reconoció haber utilizado en varias oportunidades. La aeronave, según la declaración de Clara Montero Barré, exjefa de prensa del economista, era usada con frecuencia para viajar a Pergamino y visitar a su familia. Montero Barré señaló que esas prácticas generaron “incomodidad a los aportantes”, debido al origen y los usos de los bienes proporcionados por Machado.

Consecuencias políticas y renuncias

El escándalo que rodea al diputado libertario provocó una fuerte repercusión mediática y política. Ante la presión pública, Espert se vio obligado a renunciar a su cargo como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, así como a su postulación como cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia federal, mientras se esperan los resultados de los peritajes realizados en los allanamientos y el análisis de la documentación secuestrada tanto en San Isidro como en Pergamino.

Las últimas declaraciones de “Fred” Machado antes de su extradición

En medio del avance de la investigación que involucra al diputado libertario, el empresario Federico “Fred” Machado —acusado de lavado de activos y narcotráfico— volvió a ocupar el centro de la escena con una serie de declaraciones explosivas. En sus últimas horas de arresto domiciliario en Viedma, y a minutos de ser extraditado a Estados Unidos, rompió el silencio y dejó una frase que resonó en el ámbito político: “Si hablo, se cae el país”.

Según se reconstruyó, Machado aseguró haber hecho llegar esa advertencia al asesor presidencial Santiago Caputo. La respuesta, según dijo, fue contundente: “Mensaje recibido”. El empresario sostuvo que el intercambio se produjo a través de un intermediario, apenas días después de la difusión del video de José Luis Espert en la pileta de su casa, episodio que —según su versión— precipitó el quiebre político del legislador libertario.

Machado relató que, hasta entonces, creía contar con apoyo para frenar su extradición, pero que la filtración de aquel video cambió todo. “Espert no tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó?”, se preguntó en la entrevista. Recordó haberlo financiado en la campaña presidencial de 2019 y afirmó que lo había advertido “de que iban a ir por él” en 2021, aunque el economista no lo escuchó.

El empresario, requerido por la Justicia estadounidense en una causa por lavado de activos y narcotráfico, también aludió a otros vínculos políticos. Mencionó una supuesta triangulación de fondos que, a través de empresas del grupo Bada Vázquez (Lácteos Vidal), habría derivado en aportes a la campaña presidencial de Patricia Bullrich en 2023. Además, apuntó contra el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, a quien acusó de falsear información sobre sus reuniones y de avalar permisos de explotación minera a nombre de Claudio Cicarelli, señalado como su supuesto testaferro.

Machado sostuvo que ese entramado conecta a funcionarios y candidatos del oficialismo libertario con empresarios y dirigentes de distintas provincias. En esa misma línea, afirmó que el Gobierno nacional “le soltó la mano” y que fue su abogado, Francisco Oneto —conocido por su cercanía con Javier Milei—, quien le comunicó que la Corte Suprema había rechazado sus últimas apelaciones, dejando firme su extradición.

El empresario había regresado a la Argentina en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, con inversiones en el sector aeronáutico y una extensa red de contactos políticos y empresariales. En su historial figuran más de cincuenta operaciones de compraventa de aeronaves y vínculos con firmas como Lácteos Vidal, el Grupo Neuss, Grupo Frávega y AVIAN Líneas Aéreas, sucesora de MacAir Jet, de la familia Macri.

Tras la decisión de la Corte Suprema que habilitó su entrega a la Justicia estadounidense, la extradición de Federico “Fred” Machado quedó fijada para el próximo 5 de noviembre, cerrando así un proceso judicial que se inició en 2021 y que continúa generando derivaciones políticas.