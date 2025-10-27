"En Varela tenemos muy claro el modelo de país que queremos"

El intendente Andrés Watson celebró desde sus redes la victoria que Fuerza Patria obtuvo en su distrito.

Municipales27 de octubre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

En Florencio Varela, Fuerza Patria se impuso por sobre La Libertad Avanza y al especto el intendente Andrés Watson manifestó en redes: "Más del 50% de los y las varelenses eligieron acompañar a Fuerza Patria, con una diferencia de 21 puntos sobre el segundo. Gracias a cada vecino, vecina y a la militancia por su esfuerzo y compromiso en estas elecciones".

Varela

"En Varela tenemos muy claro el modelo de país que queremos: uno que defienda a los jubilados, a las personas con discapacidad y a los trabajadores", remarcó desde su cuenta en X.

LanúsÁlvarez: "Somos la resistencia ante el cruel ajuste y el criminal endeudamiento de Javier Milei"

Y agregó "estamos más firmes que nunca, con la convicción intacta y la responsabilidad de cuidar lo que logramos, y de seguir construyendo la Argentina que nuestro pueblo merece".

Cabe decir que la elección en la provincia de Buenos Aires fue totalmente diferente a la del 7 de septiembre. El peronismo pasó de imponerse en casi cien distritos, a ganar tan solo en 36 municipios. La Tercera sección electoral continuó como el bastión peronista por excelencia y así quedó demostrado en Florencio Varela.

¿Qué tan representado te sentís por la política actual?

Mucho

Algo

Poco

Nada

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado