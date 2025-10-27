En Florencio Varela, Fuerza Patria se impuso por sobre La Libertad Avanza y al especto el intendente Andrés Watson manifestó en redes: "Más del 50% de los y las varelenses eligieron acompañar a Fuerza Patria, con una diferencia de 21 puntos sobre el segundo. Gracias a cada vecino, vecina y a la militancia por su esfuerzo y compromiso en estas elecciones".

"En Varela tenemos muy claro el modelo de país que queremos: uno que defienda a los jubilados, a las personas con discapacidad y a los trabajadores", remarcó desde su cuenta en X.

Y agregó "estamos más firmes que nunca, con la convicción intacta y la responsabilidad de cuidar lo que logramos, y de seguir construyendo la Argentina que nuestro pueblo merece".

Cabe decir que la elección en la provincia de Buenos Aires fue totalmente diferente a la del 7 de septiembre. El peronismo pasó de imponerse en casi cien distritos, a ganar tan solo en 36 municipios. La Tercera sección electoral continuó como el bastión peronista por excelencia y así quedó demostrado en Florencio Varela.