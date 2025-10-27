Álvarez: "Somos la resistencia ante el cruel ajuste y el criminal endeudamiento de Javier Milei"

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, celebró desde sus redes la victoria que Fuerza Patria obtuvo en su distrito.

"Los y las lanusenses apostamos a reconstruir la Patria con solidaridad y conciencia de clase. Somos la resistencia ante el cruel ajuste y el criminal endeudamiento de Javier Milei", escribió en X el alcalde de Lanús, Julián Álvarez. 

Además, el mandamás volvió a pedir por la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien cumple la pena domiciliaria tras ser condenada en la causa que se conoce como Vialidad.

Vale decir que la elección en la provincia de Buenos Aires fue totalmente diferente a la del 7 de septiembre. El peronismo pasó de imponerse en casi cien distritos, a ganar tan solo en 36 municipios. La Tercera sección electoral continuó como el bastión peronista por excelencia y así quedó demostrado en Lanús.

