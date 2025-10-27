Cascallares: "El acompañamiento en las urnas nos llena de orgullo y nos compromete"

En Almirante Brown, Fuerza Patria se impuso por sobre La Libertad Avanza y al respecto el alcalde Mariano Cascallares comentó desde X "Quiero agradecerle a los vecinos de Almirante Brown y a la militancia del Peronismo browniano por la jornada democrática que vivimos hoy en nuestro distrito".

Vale decir que la elección en la provincia de Buenos Aires fue totalmente diferente a la del 7 de septiembre. El peronismo pasó de imponerse en casi cien distritos, a ganar tan solo en 36 municipios. La Tercera sección electoral continuó como el bastión peronista por excelencia y así quedó demostrado en Almirante Brown.

"El acompañamiento en las urnas nos llena de orgullo y nos compromete a seguir trabajando todos los días por nuestra gente", aseguró Cascallares.