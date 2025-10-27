Cascallares: "El acompañamiento en las urnas nos llena de orgullo y nos compromete"

Fuerza Patria se impuso en Almirante Brown y al respecto el alcalde Mariano Cascallares comentó "vamos a seguir trabajando por nuestra gente".

Municipales27 de octubre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

En Almirante Brown, Fuerza Patria se impuso por sobre La Libertad Avanza y al respecto el alcalde Mariano Cascallares comentó desde X "Quiero agradecerle a los vecinos de Almirante Brown y a la militancia del Peronismo browniano por la jornada democrática que vivimos hoy en nuestro distrito".

Brown

Vale decir que la elección en la provincia de Buenos Aires fue totalmente diferente a la del 7 de septiembre. El peronismo pasó de imponerse en casi cien distritos, a ganar tan solo en 36 municipios. La Tercera sección electoral continuó como el bastión peronista por excelencia y así quedó demostrado en Almirante Brown.

Merlo"El pueblo de Merlo salió a defender la patria, la dignidad y la esperanza"

"El acompañamiento en las urnas nos llena de orgullo y nos compromete a seguir trabajando todos los días por nuestra gente", aseguró Cascallares.

¿Qué tan representado te sentís por la política actual?

Mucho

Algo

Poco

Nada

Te puede interesar
Mayra

Mayra Mendoza: "Cristina tenía razón"

Soledad Castellano
Municipales26 de octubre de 2025

La intendenta de Quilmes y diputada electa por la provincia de Buenos Aires (Fuerza Patria), Mayra Mendoza, se refirió al resultado de los comicios legislativos.

Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado