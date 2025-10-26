"El pueblo de Merlo salió a defender la patria, la dignidad y la esperanza"

El alcalde de Merlo, Gustavo Menéndez, se refirió al resultado de los comicios celebrados este domingo.

26 de octubre de 2025

En Merlo, Fuerza Patria se impuso por sobre La Libertad Avanza y al respecto, el alcalde de Merlo, Gustavo Menéndez, dijo: "¡Gracias, Pueblo de Merlo! Gracias por, una vez más, elegir la justicia social".

Axel KicillofKicillof, tras la derrota de Fuerza Patria: “Ni miedo, ni tristeza, ni resignación”

"Gracias por volver a creer en la educación pública, en la inclusión, en los derechos de las personas con discapacidad y en nuestros jubilados. Una vez más, el pueblo de Merlo salió a defender la patria, la dignidad y la esperanza. Gracias de corazón por seguir del mismo lado: del lado del pueblo", comentó.

