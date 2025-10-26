En Merlo, Fuerza Patria se impuso por sobre La Libertad Avanza y al respecto, el alcalde de Merlo, Gustavo Menéndez, dijo: "¡Gracias, Pueblo de Merlo! Gracias por, una vez más, elegir la justicia social".

"Gracias por volver a creer en la educación pública, en la inclusión, en los derechos de las personas con discapacidad y en nuestros jubilados. Una vez más, el pueblo de Merlo salió a defender la patria, la dignidad y la esperanza. Gracias de corazón por seguir del mismo lado: del lado del pueblo", comentó.