Este domingo el país votó para elegir a sus nuevos representantes en el Congreso Nacional y La Libertad Avanza ganó la elección a nivel nacional. En tanto, en Provincia de Buenos Aires hubo una elección ajustada y la lista que encabezó Diego Santilli con La Libertad Avanza logró imponerse por poco margen frente a la de Fuerza Patria que encabezó Jorge Taiana. Dicha situación sorprendió ya que el espacio político del oficialismo nacional venía de un escándalo con quien fue en primera instancia el candidato, José Luis Espert, quien renunció a comienzos de octubre luego de ser imputado por presunto lavado de dinero. Además, Fuerza Patria venía de obtener una victoria en septiembre en las elecciones legislativas provinciales, desdobladas por impulso del gobernador Axel Kicillof.

Ante este escenario, el intendente de Salto, Ricardo Alessandro, no tuvo pelos en la lengua para decir que "La gente no quiere más a la Cámpora, no lo quiere más a Máximo Kirchner, no la quiere más a Cristina Kirchner bailando en el balcón, ni a Juan Grabois". Y en ese sentido, cuestionó a la expresidenta quien ayer salió a saludar a la militancia y bailó cuando ya se sabía de la derrota del peronismo a nivel nacional. "Yo no sé por qué bailaba", dijo el alcalde y agregó "yo no estaría contento".

"Yo no sé de qué se reía Máximo Kirchner mientras estaba en el palco", disparó y agregó "de qué estaba contento? El gobernador hizo lo que pudo". "Yo quiero que Axel Kicillof sea presidente pero no creo que sea potable mientras esté al lado Mpaximo Kirchner y Juan Grabois", dijo Alessandro. Por otro lado, agregó "Nunca fui kirchnerista".

Por otro lado, el alcalde recordó lo que pasó en septiembre: "En la lista que hicimos, que sacrifiqué mi persona, no pusimos a ninguno de la Cámpora". Y aseguró que se trata de "un sector maléfico".

"Kicillof en muchas cosas está atado de pies y de manos"

El alcalde de Salto salió en defensa del gobernador Axel Kicillof. Su postura no es menor ya que, tras los resultados de este domingo, ya se habla de una nueva interna dentro del peronismo. “El gobernador en muchas cosas está atado de pies y manos. Hay obras que no se pudieron mandar a Salto, por ejemplo el camino a Berdier".

Un mensaje para Milei

El jefe comunal felicitó al presidente Javier Milei por el triunfo nacional. Concretamente, dijo: “Ahora espero que se acuerde de las obras. Queremos tener el poder adquisitivo necesario para poder hacerlas y que los trabajadores puedan reactivar la obra pública a nivel nacional”.