Alessandro: "La gente no quiere más a La Cámpora ni a CFK bailando en el balcón"
El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, se refirió al resultado de las elecciones legislativas. Manifestó su enojo con La Cámpora y acotó "Nunca fui kirchnerista".Municipales27 de octubre de 2025Soledad Castellano
Este domingo el país votó para elegir a sus nuevos representantes en el Congreso Nacional y La Libertad Avanza ganó la elección a nivel nacional. En tanto, en Provincia de Buenos Aires hubo una elección ajustada y la lista que encabezó Diego Santilli con La Libertad Avanza logró imponerse por poco margen frente a la de Fuerza Patria que encabezó Jorge Taiana. Dicha situación sorprendió ya que el espacio político del oficialismo nacional venía de un escándalo con quien fue en primera instancia el candidato, José Luis Espert, quien renunció a comienzos de octubre luego de ser imputado por presunto lavado de dinero. Además, Fuerza Patria venía de obtener una victoria en septiembre en las elecciones legislativas provinciales, desdobladas por impulso del gobernador Axel Kicillof.
Ante este escenario, el intendente de Salto, Ricardo Alessandro, no tuvo pelos en la lengua para decir que "La gente no quiere más a la Cámpora, no lo quiere más a Máximo Kirchner, no la quiere más a Cristina Kirchner bailando en el balcón, ni a Juan Grabois". Y en ese sentido, cuestionó a la expresidenta quien ayer salió a saludar a la militancia y bailó cuando ya se sabía de la derrota del peronismo a nivel nacional. "Yo no sé por qué bailaba", dijo el alcalde y agregó "yo no estaría contento".
"Yo no sé de qué se reía Máximo Kirchner mientras estaba en el palco", disparó y agregó "de qué estaba contento? El gobernador hizo lo que pudo". "Yo quiero que Axel Kicillof sea presidente pero no creo que sea potable mientras esté al lado Mpaximo Kirchner y Juan Grabois", dijo Alessandro. Por otro lado, agregó "Nunca fui kirchnerista".
Por otro lado, el alcalde recordó lo que pasó en septiembre: "En la lista que hicimos, que sacrifiqué mi persona, no pusimos a ninguno de la Cámpora". Y aseguró que se trata de "un sector maléfico".
"Kicillof en muchas cosas está atado de pies y de manos"
El alcalde de Salto salió en defensa del gobernador Axel Kicillof. Su postura no es menor ya que, tras los resultados de este domingo, ya se habla de una nueva interna dentro del peronismo. “El gobernador en muchas cosas está atado de pies y manos. Hay obras que no se pudieron mandar a Salto, por ejemplo el camino a Berdier".
Un mensaje para Milei
El jefe comunal felicitó al presidente Javier Milei por el triunfo nacional. Concretamente, dijo: “Ahora espero que se acuerde de las obras. Queremos tener el poder adquisitivo necesario para poder hacerlas y que los trabajadores puedan reactivar la obra pública a nivel nacional”.
Dorrego: Chalde firmó nuevas escrituras para recuperar terrenos
La gestión municipal avanza con la incorporación de tierras al patrimonio local, mientras se consolida la articulación con la Universidad Provincial del Sudoeste.
Passaglia: "Los argentinos le volvimos a decir que no al kirchnerismo de manera contundente"
El exintendente de San Nicolás y diputado provincial electo por HECHOS, Manuel Passaglia, destacó desde redes la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones de este domingo.
Necochea presentará su Plan de Acción MUNA y prepara un gran festejo por el aniversario
El intendente Arturo Rojas encabezará el lanzamiento del Plan de Acción MUNA de UNICEF, mientras el área de Turismo confirmó que el 21, 22 y 23 de noviembre se celebrarán el aniversario de la ciudad y la inauguración de la temporada.
A 15 años de su fallecimiento, Intendentes bonaerenses recordaron a Néstor Kirchner
Este 27 de octubre se cumplen quince años de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Desde redes sociales, intendentes bonaerenses dedicaron posteos en su memoria.
Cómo denunciar fraude en las Elecciones 2025: guía completa para votantes
Evitá irregularidades en el comicio: pasos para reportar fraude electoral, vías oficiales y sanciones, todo en tiempo y forma para votar seguro.
Quiénes se despiden del Congreso tras las elecciones
Fin de ciclo en el Congreso de la Nación: varios pesos pesados de la política argentina dejan sus bancas tras las elecciones. Mirá quiénes se despiden.
Elecciones 2025 provincia por provincia: ¿quién ganó?
El país votó para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados. Y 24 de las 72 bancas de la Cámara de Senadores. Grupo La Provincia te presenta los resultados.