Passaglia: "Los argentinos le volvimos a decir que no al kirchnerismo de manera contundente"
El exintendente de San Nicolás y diputado provincial electo por HECHOS, Manuel Passaglia, destacó desde redes la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones de este domingo.Municipales27 de octubre de 2025Soledad Castellano
Desde su cuenta en X, el exintendente de San Nicolás y diputado provincial electo por HECHOS, Manuel Passaglia, felicitó al Gobierno Nacional por el resultado de esta elección.
"No hay más excusas: hay que implementar un plan productivo, bajar impuestos, mejorar la competitividad y generar trabajo real. Los argentinos le volvimos a decir que NO al kirchnerismo de manera contundente. No desaprovechemos la oportunidad! Vamos Argentina!", escribió.
Previo a conocer los resultados, Passaglia había declarado a la prensa que “Lo más importante y lo único distinto en estas elecciones fue HECHOS, que en 45 días pudimos mostrarle a toda la provincia de Buenos Aires, que es la mitad del país, que hay un espacio político que se basa en resultados, en darle respuesta a los vecinos y que la gente acompaña”.
“No hace falta gritarse ni pelearse entre todos; trabajando con objetivos concretos día a día, y con esfuerzo como lo hace el resto de los argentinos, se puede salir adelante. Fíjense lo que fue esta campaña nacional, todo el tiempo peleándose entre ellos. Otra oportunidad perdida para todos los argentinos”, señaló Passaglia.
¿Qué rol jugó Hechos en la campaña electoral?
El espacio de los hermanos Passaglia, el pasado 24 de octubre emitió un comunicado donde explicó el rol que tomó en la campaña para las elecciones nacionales.
En un hilo de X, Passaglia dijo "Como habrán podido observar desde HECHOS elegimos en esta campaña nacional mantenernos en silencio. No fue una decisión sencilla, la verdad que todo lo que sucedió en estas últimas semanas daba para hablar y mucho. Observamos cómo una vez más la grieta conveniente de los políticos se fue comiendo y llevando por delante la campaña. Una campaña, para mí entender, casi sin novedades: políticos gritándose entre políticos, tirando conceptos marketineros pedorros y haciendo generalmente el ridículo".
"Siento y valoro cada vez más lo que pudimos hacer desde HECHOS. Romper esa polarización en un contexto de grieta permanente no es sencillo. Nosotros pudimos hacerlo porque tenemos una receta clara: mostrar lo que hicimos y asegurar RESULTADOS DE GESTIÓN. No tengan dudas que vamos a seguir por ese camino. Se viene una nueva etapa en la Provincia y en la Argentina. Que va a pensar en la gente, pero no en convencerlos de algo como todos los políticos quieren hacer siempre. Todo lo contrario. La gente no necesita que la convenzan, ya sabe lo que necesita. Llegará entonces el momento de que sean los políticos los que le DEMUESTREN a los vecinos qué gestión han hecho hasta acá y cómo la van a replicar. Basta de versos y espejitos de colores. Es por ahí", analizó.
Elecciones nacionales
Este domingo el país votó para elegir a sus nuevos representantes en el Congreso Nacional y La Libertad Avanza ganó la elección a nivel nacional. En tanto, en Provincia de Buenos Aires hubo una elección ajustada entre Fuerza Patria y LLA y la lista que encabezó Santilli logró imponerse por poco margen.
