Se cumplen quince años de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Desde redes sociales, alcaldes bonaerenses lo recordaron y defendieron su legado.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, recordó desde sus redes al expresidente Néstor Kirchner, al cumplirse quince años de su deceso.

"Néstor es ejemplo de lealtad a la patria, al pueblo argentino y a las banderas de nuestro movimiento", remarcó el alcalde.

"A 15 años de su partida, su lucha, su inmensa generosidad y esa capacidad inigualable de acercar y articular en pos del bien común, están más vivas que nunca en nuestra memoria colectiva", aseguró Gray.

"En un nuevo 27 de octubre, quiero homenajear a Néstor por ese inclaudicable empecinamiento de mejorarle la vida al pueblo argentino. Sin duda, un verdadero peronista", cerró.

Por su parte, el alcalde de Escobar, Ariel Sujarchuk, dijo: "A 15 años del paso a la inmortalidad de Néstor Kirchner. Quienes trabajamos en la función pública, y más quienes tuvimos la suerte de conocerlo, abrazamos sus ideales y su legado, siempre pensando en mejorar la vida de la gente".

En tanto, el mandamás de Lanús, Julián Álvarez, dijo: "Recuperemos la Patria. Siempre Kirchner".

🇦🇷✨ Hoy se cumplen 15 años del Paso a la Inmortalidad de Néstor Kirchner. pic.twitter.com/9vl4fJJNeV — Juan José Mussi (@jjosemussi) October 27, 2025

Juan José Mussi, alcalde de Berazategui, también dedicó unas palabras en X: "Recuerdo, con mucha alegría, las veces que vino a Berazategui. Cada visita fue una muestra del compromiso y la calidad humana del 'Flaco', un hombre simple, sensible y buena gente". Y aseguró "su ejemplo sigue marcando camino".

Por su parte, Mariel Fernández, mandamás de Moreno, dijo en redes: "A 15 años de su partida, le rendimos homenaje a nuestro querido compañero Néstor Kirchner. Con su capacidad y sensibilidad, nos dejó un gran ejemplo y la esperanza de que podemos salir adelante de las situaciones más difíciles. ¡Gracias siempre, Néstor! No dejamos de extrañarte. Esperamos que nos ilumines y nos llenes de sabiduría en este momento en que tanto te necesitamos".

A 15 años de su partida, le rendimos homenaje a nuestro querido compañero Néstor Kirchner.



Con su capacidad y sensibilidad, nos dejó un gran ejemplo y la esperanza de que podemos salir adelante de las situaciones más difíciles.



¡Gracias siempre, Néstor! No dejamos de… pic.twitter.com/aoTqaBLT6M — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) October 27, 2025

En tanto, el jefe comunal de Florencio Varela, Andrés Watson, comentó "A 15 años de aquel 27 de octubre, su legado sigue marcando el camino. Hoy lo recordamos reafirmando ese compromiso: defender la Patria, los derechos y los sueños de nuestro pueblo".

Mario Ishii, alcalde de José C. Paz, también lo recordó: "A 15 años de tu partida, te recuerdo como siempre, amigo. Un compañero con el que compartimos sueños, luchas y la esperanza de una Argentina más justa".

La vida política de Néstor Kirchner

Néstor Kirchner comenzó su carrera política en la Juventud Universitaria Peronista mientras estudiaba abogacía en La Plata. A sus 25 años se casó con Cristina Fernández y, posteriormente, regresó a Río Gallegos, donde abrió un estudio de abogados y fundó el Ateneo Teniente General Juan Domingo Perón, espacio que sentó las bases de su futura carrera política.

En 1983 tuvo su primer cargo público como presidente de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz. Dos años más tarde ganó la interna partidaria que le permitió aspirar a la intendencia de Río Gallegos, y el 6 de septiembre de 1987 se convirtió en intendente por apenas 111 votos de diferencia.

En 1991 ganó la gobernación con el 61% de los votos y logró la reelección en 1995 con el 66% de los votos, convirtiéndose en el primer gobernador de Santa Cruz en ser reelegido.

En 1999 inició su tercer mandato provincial con el 52% de los votos y comenzó a proyectar una candidatura presidencial, que concretaría en 2003 tras asumir la Presidencia de la Nación.

Entre los hitos de su presidencia se destacan: en el plano de los derechos humanos, la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, la recuperación de la ESMA para convertirla en el Museo de la Memoria; en política internacional, lideró la cumbre de las Américas en 2005 y rechazó el ALCA junto a Lula y Chávez, y en economía cerró su mandato pagando íntegramente la deuda con el FMI, por 9.350 millones de dólares.

Quince años de su muerte

A las 8 de la mañana del 27 de octubre de 2010, mientras se desarrollaba el Censo Nacional de Población, Néstor Kirchner sufrió una descompensación. Pese a haber sido trasladado al hospital José Formenti, los intentos de reanimación resultaron infructuosos. A las 9:15 el personal médico confirmó su fallecimiento, a los 60 años. En ese momento, Kirchner ocupaba una banca como diputado nacional.