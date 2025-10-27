El senador provincial Juan Manuel Rico Zini volvió a insistir en la necesidad de incorporar la represa del Arroyo Pergamino al presupuesto bonaerense. Representante de la Segunda Sección Electoral y oriundo de la ciudad, el legislador calificó la obra como “estratégica para el desarrollo y la seguridad hídrica” de la región, y criticó la falta de avances concretos.

Rico Zini sostuvo que “no se trata de una expresión de deseo, sino de un paso formal y necesario para que el Estado provincial pueda licitar, financiar y ejecutar una obra que los pergaminenses esperan desde hace décadas”.

Una obra histórica para la región

La represa sobre el Arroyo Pergamino es una demanda histórica de la comunidad. Su construcción permitiría reducir de manera sustancial el riesgo de inundaciones en la zona urbana y periurbana, donde eventos como los de 1995, 2012 y 2017 provocaron pérdidas materiales, afectaciones productivas y daños en distintos barrios.

Juan Manuel Rico Zini, senador bonaerense del PRO

El proyecto técnico ya fue elaborado y revisado por organismos especializados, con el objetivo de controlar los picos de caudal y proteger viviendas, áreas agrícolas e industriales.

En junio pasado, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, anunció que la represa sería licitada “en breve” y que su financiamiento estaría a cargo del Tesoro provincial. Sin embargo, cuatro meses después, la obra aún no aparece en los documentos presupuestarios oficiales ni se precisaron los plazos de licitación.

Retrasos y contexto institucional

El retraso se da en un marco institucional más amplio: según el artículo 103 de la Constitución bonaerense, el Poder Ejecutivo debe enviar el proyecto de presupuesto a la Legislatura antes del 31 de agosto de cada año. La Gobernación comunicó que no cumplió con ese plazo por la falta de definiciones del presupuesto nacional, dejando en suspenso la discusión sobre prioridades y montos.

Rico Zini advirtió que “la indefinición nacional no puede ser una excusa para frenar obras que ya cuentan con estudios técnicos y consenso social”. Además, remarcó que la represa beneficiará no solo a Pergamino, sino también a otras localidades de la cuenca baja afectadas por las crecidas: “Es una inversión que tiene impacto regional y que, además, representa un resguardo ambiental y productivo para una de las zonas más dinámicas de la provincia”.

Reclamo social y compromiso político

La demanda por la represa cuenta con amplio consenso social: organismos de defensa civil, entidades agropecuarias, cámaras empresarias y colegios profesionales coinciden en que se trata de una obra estructural que trasciende los gobiernos. “Hace tiempo que el proyecto está listo. Lo que falta es la decisión política de hacerlo realidad”, señalaron distintos actores locales.

En el plano legislativo, la insistencia de Rico Zini busca evitar que Pergamino quede relegada en la distribución de recursos provinciales. “Cuando el presupuesto llegue finalmente a la Legislatura, vamos a estar atentos a que la represa figure con partidas y cronograma definidos. No queremos más promesas: queremos certezas”, subrayó.

Mientras tanto, la comunidad mantiene la expectativa. Los antecedentes de inundaciones y los compromisos incumplidos generan cautela, pero también refuerzan la convicción de que el reclamo debe sostenerse. “Pergamino no puede esperar más. Cada año que pasa sin la represa es un año en que seguimos expuestos a los mismos riesgos. El Estado tiene la responsabilidad de actuar y de cumplir con las obras que hacen a la seguridad de los bonaerenses”, concluyó el senador.