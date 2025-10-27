Este domingo el país votó para elegir a sus nuevos representantes en el Congreso Nacional y La Libertad Avanza ganó la elección a nivel nacional. En tanto, en Provincia de Buenos Aires hubo una elección ajustada entre Fuerza Patria y LLA y la lista que encabezó Santilli logró imponerse por poco margen.

En Moreno la situación fue distinta y Fuerza Patria se impuso por sobre LLA. Al respecto, desde su cuenta en X, la mandamás Mariel Fernández comentó "Gracias vecinas y vecinos de Moreno por volver acompañar con contundencia a #FuerzaPatria, gracias a toda la militancia, y a todas y todos los que eligieron ponerle un freno al gobierno de Milei. Un freno al ajuste contra jubilados y personas con discapacidad, al sufrimiento de nuestro pueblo y a tantas injusticias".

"En nuestro municipio y en toda la provincia, vamos a seguir defendiendo a nuestro pueblo, y trabajando por volver a tener una Patria justa, donde todas y todos podamos desarrollarnos con dignidad y felicidad", expresó la mandamás.

"Como siempre digo, tenemos historia de lucha y vamos a salir adelante", cerró su discurso de cara a lo que viene.