Alak firmó un acuerdo con Batakis y la UOM

La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis; el intendente de La Plata, Julio Alak y los titulares del gremio UOM, firmaron un acuerdo para dar inicio a un nuevo barrio en Villa Garibaldi. El objetivo es promover el acceso a la vivienda única, por eso se firmó el acuerdo de traspaso de tierras en las que se construirán 66 nuevas viviendas.

El acuerdo, que se llevó a cabo durante un acto que se realizó en el Salón de Acuerdos del Palacio Municipal de La Plata, y contó con la presencia del intendente Julio Alak, fue suscripto por la ministra Silvina Batakis y el secretario general de la seccional La Plata de la UOM, Enrique Salinas, y el secretario adjunto, Antonio “Nino” Di Tomasso.

"Este es el inicio de un nuevo proyecto de soluciones habitacionales que iniciamos con la UOM para dar respuesta a otras 66 familias dentro del Plan Buenos Aires Hábitat que lleva adelante el gobernador Kicillof y puedan cumplir el sueño de la casa propia", indicó Batakis.

El documento de la sesión del terreno explica que a partir del presente convenio, el gremio otorga al ministerio el uso sobre un lote de más de 50.000 metros cuadrados ubicado en 5 y 635 del barrio Villa Garibaldi, para que se lleve adelante la construcción de 66 unidades habitacionales.

El sindicato se compromete a realizar las tareas de preparación del terreno como el estudio de suelos, limpieza, nivelación y compactación, mientras que desde Hábitat se llevarán adelante los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para la construcción de las unidades habitacionales.

Es importante destacar que además de esta iniciativa, el organismo conducido por Batakis tiene en marcha en La Plata 175 viviendas en la localidad de Melchor Romero, donde recientemente ya se entregaron otras 21 casas con la cooperativa Los Kokitos. Además, están prontas a entregarse 58 casas en Villa Elvira y otras 50 por iniciar en Altos de San Lorenzo.

Alak envió el Presupuesto 2026 al Concejo Deliberante

El intendente Julio Alak presentó este martes el proyecto de Presupuesto 2026 ante el Concejo Deliberante de La Plata. En las próximas horas, también ingresarán las ordenanzas Fiscal e Impositiva, completando el paquete económico que marcará las prioridades y el rumbo financiero del Municipio para el próximo año.

El inicio del debate está previsto para la próxima semana, probablemente entre lunes y martes, cuando los funcionarios municipales presenten los principales ejes de la gestión para 2026.

De acuerdo con la Ley Orgánica de las Municipalidades, el intendente debe remitir el presupuesto y las ordenanzas impositivas antes del 31 de octubre. Con la presentación de este martes, Alak cumplió con el plazo.

Además del Presupuesto y las ordenanzas impositivas, el intendente planea enviar otro proyecto de relevancia: una ordenanza que propone convertir el Cementerio Municipal en un organismo autárquico y descentralizado, tanto en lo administrativo como en lo financiero.

La estrategia política del oficialismo es aprobar el paquete completo en noviembre, antes de que se renueve la composición del Concejo. En el cronograma legislativo, las fechas del 13 y 27 de noviembre aparecen como posibles para las sesiones donde se discutirán los distintos expedientes. De no llegar a un acuerdo, el tratamiento podría extenderse hasta la última sesión prevista para el 4 de diciembre.