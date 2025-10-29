Desde sus redes sociales, la intendenta de Quilmes y diputada provincial electa por Fuerza Patria, Mayra Mendoza, comentó "En los días posteriores a las elecciones, se escuchan análisis y sarasa. Aporto un dato al diagnóstico, no es opinión: la mejor elección intermedia del peronismo desde la vuelta de la democracia fue con

Cristina Fernández como candidata a senadora nacional, en 2005. El peronismo que supo representar está proscripto. Hay que recuperar un proyecto nacional con Cristina libre".

Cabe recordar que, para las elecciones de este año, la expresidenta Cristina Fernández había anunciado su candidatura como diputada provincial por la tercera sección electoral y finalmente no pudo serlo porque a pocos días resultó condenada a prisión domiciliaria por la causa que se conoce como "Vialidad".

Ante este escenario, la mandamás de Quilmes vuelve a pedir por la liberación de la expresidenta Cristina Fernández.

"En Quilmes hay un Estado presente que avanza con obras"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó las tareas de reparación de calzada que se están llevando a cabo en la intersección de Alvear y Guido, en el centro de la ciudad, en el marco del Plan Municipal de Bacheo, que se desarrolla en diferentes zonas del distrito y con fondos netamente comunales.

“Seguimos mejorando las calles de Quilmes con el Plan Municipal de Bacheo, esta vez en pleno centro de la ciudad. No hay soluciones mágicas, hay planificación, trabajo cotidiano y un Estado presente que avanza con obras para que cada día vivamos en una ciudad más ordenada y segura.”, señaló Mayra.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, destacó: “Estamos en Alvear y Guido y actualmente también estamos haciendo dos frentes de bacheo: en hormigón, como estamos haciendo acá, y en carpeta asfáltica”.

Las otras tareas se están llevando a cabo en: Colón y Alvear; Alem y Pringles; Pringles y Humberto Primo; 25 de Mayo y Pringles y 25 de Mayo entre Paz y Mitre, donde se realizan trabajos de reparación de calzada producto de reclamos vecinales recogidos del sistema SUAV (Sistema Único de Atención al Vecino).

En otra ocasión, Mendoza recorrió la pileta que está construyendo el Sindicato de Empleados de Comercio de Quilmes, en el predio ubicado sobre la avenida Italia al 100, en el barrio El Fortín, en la ribera local, donde el Municipio con recursos propios y la coordinación técnica con AySA está realizado obras de agua potable para la zona.

“Como cada día desde hace 6 años, estamos en las calles de Quilmes con la única receta que conocemos: trabajar por sus vecinos y vecinas para devolver la confianza que una vez más nos ratificaron. Hoy recorrimos la obra de la pileta que está construyendo el Sindicato de Empleados de Comercio en su camping. Siempre hemos gobernado junto a los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones, y vamos a reforzar ese vínculo más que nunca”, señaló Mayra.

En este contexto, la Municipalidad de Quilmes a través de personal de la Secretaría de Servicios Públicos que brinda la mano de obra y la maquinaria necesaria para la colocación de los caños, y en coordinación técnica con AySA, está llevando adelante los trabajos para proveer de agua potable al barrio El Fortín, que ya tienen un importante avance. Las tareas fueron coordinadas con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública, a cargo de Ceci Soler.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, indicó: “Es una obra de agua potable que iniciamos nosotros en 2023 y que abandonó el gobierno de Javier Milei cuando se eliminó el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Y tuvimos que retomarla con mano de obra y equipamiento municipal, en coordinación técnica con AySA para hacer la red de agua, que ya estamos prácticamente finalizando”.

A su vez, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, Roberto “Mata” Rodríguez expresó: “El desarrollo viene con la obra que hizo el Municipio con el asfalto, el agua, la tecnología y el crecimiento. Por eso la ausencia del Estado, en el cumplimiento de las obras de los gobiernos de turno y paralizadas con este gobierno libertario, nos lleva a pensar a que no estamos acostumbrados a saber cuál es el rol. El Estado tiene que educar, dar la salud, la seguridad. Después, la libertad pasa por otro lado. Que venga Mayra significa mucho”.

En tanto, la nueva pileta del predio del Sindicato de Empleados de Comercio de Quilmes tendrá una superficie de 3.200 m2. Además se están construyendo los vestuarios. Cabe señalar que el lugar ya cuenta con una granja educativa; laguna artificial; parque cervecero y gastronómico; vivero; vestuarios y baños; salón de eventos, un sector de acampe y próximamente un escenario para shows artísticos.

Participaron de la actividad el subsecretario de Deportes y Entidades, Nicolás Mellino, y representantes del Sindicato de Empleados de Comercio, entre otros.