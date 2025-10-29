Combustibles: segunda caída mensual consecutiva

Se desacelera la demanda: las ventas de combustibles bajaron 3,1% en septiembre

Las cifras oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación, procesadas por la consultora Politikon Chaco, confirmaron que la venta de combustibles en Argentina retrocedió 3,1% durante septiembre de 2025. Se trata de la segunda baja mensual consecutiva, luego del descenso de 2,9% registrado en agosto.

Durante el noveno mes del año se comercializaron 1.376.837 metros cúbicos de combustibles líquidos. Aunque la demanda se contrajo en términos desestacionalizados, el balance interanual mostró un crecimiento del 4,8% respecto a septiembre de 2024, reflejando cierta estabilidad en la comparación con el año pasado.

Naftas y gasoil: evolución dispar dentro del mercado

Del total comercializado, el 57% correspondió a naftas y el 43% a gasoil.

El segmento de las naftas presentó un aumento interanual del 7%, impulsado principalmente por las versiones premium, que crecieron 16,2%, mientras que la nafta súper avanzó 4,1%.

Por su parte, el gasoil mostró un incremento interanual del 2%, aunque con marcadas diferencias internas: el premium subió 12,6%, mientras que el común cayó 4%, evidenciando un comportamiento más moderado en los sectores productivos y del transporte.

YPF mantuvo su liderazgo con más de la mitad del mercado

En cuanto al desempeño empresarial, YPF consolidó su liderazgo con una participación del 55% de las ventas totales y un crecimiento interanual del 5,1%.

En segundo lugar se ubicó Shell, con el 22,6% del mercado y una variación apenas positiva del 0,1%.

Axion, perteneciente a PAE S.L., alcanzó el 12,1% de las ventas y mostró una suba del 7,3%.

Otras firmas del sector también presentaron resultados diversos: Puma Energy (Trafigura Argentina S.A.) logró el 5,5% del mercado con un aumento del 3,6%, mientras que DAPSA y Gulf Combustibles tuvieron crecimientos interanuales del 18% y 47,7%, respectivamente. En cambio, Refinor cerró el mes con una participación del 0,9% y una baja del 4%.

Crecimiento en el 75% de las provincias del país

A nivel territorial, el informe mostró que 18 de las 24 jurisdicciones registraron subas interanuales en septiembre.

Las mayores alzas se dieron en Santiago del Estero (10,8%), Catamarca (10,5%) y Buenos Aires (10,2%), las únicas con incrementos de dos dígitos.

Por el contrario, seis provincias tuvieron caídas, con Río Negro, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) entre las de mayor retracción.

En la mayoría de las jurisdicciones, la nafta fue el combustible más demandado, alcanzando en CABA una participación del 77,4% del total, mientras que en Mendoza y La Pampa predominó el consumo de gasoil.

La nafta premium creció en todas las jurisdicciones

Al desagregar los datos, 21 provincias mostraron subas en la venta de naftas, con Catamarca (11,7%), Buenos Aires (11%) y Tucumán (10,1%) encabezando la lista.

La nafta súper aumentó en 20 distritos, destacándose nuevamente Buenos Aires (8,3%), y la premium avanzó en todas las provincias, con Catamarca marcando el mayor salto (28,4%).

En contraste, el gasoil solo creció en diez provincias, lideradas por Formosa (13,3%), Santiago del Estero (12,1%) y San Juan (9,7%), mientras que Jujuy registró la mayor caída (-10,9%).

El gasoil común mostró avances en solo cinco provincias, encabezadas por Formosa, mientras que el premium aumentó en 23 distritos, con Catamarca nuevamente al frente.

Balance acumulado: leve crecimiento en 2025

En el acumulado de enero a septiembre de 2025, las ventas totales de combustibles alcanzaron 12,6 millones de metros cúbicos, lo que representa una suba del 1,2% respecto al mismo período del año anterior.

Pese al avance, el nivel se ubicó por debajo de los registros de 2023 y 2022, aunque superó los volúmenes de 2021, 2020 y 2019.

Dentro de ese período, la nafta acumuló un crecimiento del 4,2%, mientras que el gasoil mostró una retracción del 2,4%, evidenciando la recomposición del consumo en los sectores urbanos frente a una menor demanda del agro y el transporte pesado.