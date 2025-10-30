Familias de escasos recursos de distintos barrios de Berazategui recibieron subsidios para realizar mejoras en sus viviendas. Se trata del Programa de Mejoramientos Habitacionales Bonaerenses “Trabajando en la Casa”, impulsado por el Gobierno bonaerense de Axel Kicillof y al que adhirió el Municipio de Berazategui. El acto fue encabezado por el intendente Juan José Mussi.

Estos 40 subsidios están destinados a familias de escasos recursos que se encuentran imposibilitadas de solventar el gasto de una mejora habitacional urgente.

Al respecto, Mussi destacó: “Esta es una ayuda del Gobierno provincial de Axel Kicillof, que está destinada a aquellos que más lo necesitan. El Gobernador, cuando hace esto, confía en la gente humilde y eso es muy importante. Se trata de que las familias vivan mejor, especialmente donde hay chicos porque no tienen por qué vivir las crisis”.

Por su parte, la titular de la Agencia de Tierras y Hábitat de la Municipalidad, Cecilia Roldán, señaló: “Esta ayuda es posible por la gestión del intendente, Juan José Mussi, para adherir al programa provincial. Hay muchos arreglos de techos, mejoras en paredes, terminaciones de baños, entre otros trabajos, que mejoran los hogares. Y, para nosotros, es una alegría poder darles una mano en este sentido”.

A su vez, una de las beneficiarias, Lucila Medina, expresó: “Desde que nací, vivo en el barrio San Marcos. Mi casa está hecha a pulmón y este subsidio es una gran ayuda para terminar algunas cosas que necesitamos. Voy a poder hacer la conexión del agua y el revoque de las paredes. Estoy muy contenta”.

El proceso para obtener el subsidio comienza cuando la Dirección de Vivienda de la Municipalidad de Berazategui recibe la solicitud. Si la familia cumple con los requisitos necesarios, se le asigna un equipo técnico que la guía sobre cómo utilizar el subsidio. Asimismo, el equipo social de la misma Dirección visita los hogares y certifica la rendición de los gastos. Una vez finalizada esta etapa, los solicitantes pueden acceder a una segunda fase, que consiste en un microcrédito.

Más de 100 estudiantes de la Agraria N° 1 de Pereyra recibieron atención bucodental

Se realizó una Jornada de Salud Bucodental gratuita en las inmediaciones de la Escuela de Educación Agraria N° 1 de la localidad de Pereyra. Fue organizada por la Municipalidad de Berazategui y estuvo destinada a la comunidad educativa de la zona, que se acercó a participar. Más de 100 estudiantes recibieron atención odontológica.

De esta manera, la Secretaría de Salud Pública e Higiene municipal acercó el Odontomóvil con sus servicios, que incluyeron controles, restauraciones, extracciones y tratamientos periodontales. En tanto, los casos de alta complejidad -cirugía de terceros molares, tratamientos de conducto y radiografías panorámicas- fueron derivados al Centro Odontológico Municipal para su resolución.

“Brindamos atención bucodental para que los chicos y chicas, especialmente de 5to, 6to y 7mo, puedan tener salud bucal. Esta es una iniciativa impulsada por nuestro intendente, Juan José Mussi, para llegar a los vecinos en forma gratuita. En nombre del director del Centro Odontológico, Lisandro Baigorria, agradecemos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por la donación del equipamiento para reacondicionar el Odontomóvil con tecnología de punta”, destacó Ulises Rojas, administrativo de este espacio de salud. Y agregó: “En esta Escuela realizamos cuatro jornadas y la semana pasada visitamos un merendero en El Pato para brindar la atención a los vecinos y vecinas que tal vez no pueden acercarse al Centro”.

Asimismo, Karina Marino, médica odontóloga del Centro Odontológico Municipal, destacó: “Queremos que los chicos y chicas terminen el 7mo año con salud bucal. Empezamos a atenderlos el martes 21/10 y continuamos el resto de la semana para poder dar altas integrales, que el paciente se vaya y que después, como mínimo una vez al año, consulte con su odontólogo para revisar su estado de salud bucal. Visitamos esta escuela y vamos a seguir recorriendo distintos puntos del distrito con el móvil”.

Por su parte, Lorena Ramos Méndez, directora de la Escuela Agraria N° 1, expresó: “Nos visitó el Odontomóvil municipal. Estamos muy contentos porque es la garantía de salud bucal para nuestros estudiantes. Hace tres años arrancamos con la evaluación de salud bucal y con atención. El proyecto sigue y hoy, con un móvil que está buenísimo y muy bien equipado, los profesionales atendieron a todos los chicos. En la Escuela, además, se realizan jornadas municipales de salud dos veces al año, para los chicos y sus familias. Estamos felices y agradecidos con el intendente Mussi y con todo el equipo, siempre presentes, acompañándonos, dando respuesta y gestionando para que las cosas sucedan. Estamos convencidos de que la única forma de que los chicos salgan adelante es garantizando sus derechos, y uno de ellos es el derecho a la salud”.