El Municipio de Presidente Perón realizó una gran inversión en obras de reparación y recambio en las instalaciones de gas -que ya finalizaron- en los tres establecimientos educativos situados en Ruta Provincial Nº 16 y Chivilcoy, del Paraje Las Latas: Jardín de Infantes Nº 906, Escuela Primaria Nº 4 y Escuela Secundaria Nº 4.

“Cada obra que encaramos muestra el compromiso que el Estado sigue teniendo con la educación pública”, aseguró la intendenta Blanca Cantero y agregó: Seguimos invirtiendo en infraestructura porque sabemos que una escuela en buenas condiciones es también una escuela que cuida y enseña”.

Este plan de obras, implementado en distintas instituciones educativas públicas del distrito e impulsado por la intendenta Blanca Cantero, es financiado con el Fondo Educativo Municipal (FEM), a través del cual se busca dar respuesta a una de las demandas más urgentes y sensibles del sistema educativo, garantizando edificios seguros, funcionales y en condiciones para el desarrollo pleno de las actividades educativas.

La obra ejecutada contempló la nueva instalación de gas para las tres instituciones mencionadas, conectada con un GLP tanque horizontal: la conexión se realizó desde el zepelín por subterráneo hasta los establecimientos siguiendo en el exterior con nueva cañería epoxi. Con estos trabajos se logró resolver la pérdida que existía en el tanque de almacenamiento de gas, las cañerías y en los artefactos.

Más luces para el distrito

Continúan los trabajos de recambio de luminarias en todo el municipio de Presidente Perón. Estas tareas se llevaron a cabo sobre la calle 5 desde 38 a 40, en el barrio 25 de Mayo, donde fueron colocados 20 equipos nuevos en esas cuatro cuadras. Este plan, ejecutado desde la Secretaría de Servicios Públicos, es impulsado por la intendente Blanca Cantero y financiado con recursos de la municipalidad.

Con este programa municipal se brinda un mejor servicio a los vecinos y vecinas, con calles y espacios públicos más iluminados.

Es para destacar que estos trabajos de recambio de luminarias por tecnología LED se suman a los que ya se hicieron anteriormente en calles de otros barrios de Presidente Perón.

La iluminación LED es de alta calidad, eficiencia, versatilidad y larga vida útil, a diferencia de las lámparas de vapor de sodio. Emite luz blanca, que realza los colores, es económica y representa una medida de cuidado al medio ambiente, ya que reduce el consumo de energía eléctrica a la mitad.

Lo que dejaron los comicios legislativos

Por otro lado, recientemente desde sus redes Cantero agradeció al electorado de Presidente Perón por el renovado y rotundo triunfo que obtuvo Fuerza Patria en Presidente Perón en las elecciones legislativas del pasado domingo, en la que FP obtuvo más del 47% y LLA sacó un poco más del 32%.

“Gracias, vecinos y vecinas por elegir nuevamente el camino de la fuerza, del pueblo, de la unión, del trabajo, de los jubilados y de los pibes”, posteó la dirigente massista en Facebook una vez conocido los resultados del escrutinio en su distrito.

Cantero, quien siguió el desarrollo de la jornada electoral desde su agrupación política, también agradeció a todos los militantes que “han trabajado incansablemente para que Presidente Perón sea uno de los distritos en donde Fuerza Patria obtuvo una gran victoria con una diferencia de 15 puntos de la alianza que salió segunda. Estos resultados no nos frena porque vamos a seguir trabajando unidos para defender los derechos que están siendo vulnerados“, aseguró.