El intendente de Saavedra, Matías Nebot, informó que hará una serie de reformas estructurales en el Gabinete Municipal.

Las modificaciones alcanzan áreas clave como la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Gobierno y Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario.

Según explicó el Ejecutivo, los cambios buscan optimizar los recursos humanos y económicos, reforzar la estructura organizativa y asentar las bases de un municipio sólido, sustentable y con proyección a largo plazo.

“El objetivo es reafirmar el rumbo de una gestión cercana a los vecinos, con decisiones basadas en la planificación, la transparencia y el compromiso con el desarrollo integral del distrito”, subrayó Nebot.

Tras estas decisiones, Osmar Cleri Herrera asumirá formalmente la conducción de la Secretaría de Gobierno, mientras que el Intendente anunciará los nuevos responsables de las demás áreas en breve. Además, Nebot agradeció a todos los funcionarios que formaron parte del gabinete anterior, destacando su aporte durante la gestión.



Se presentó la 2° edición de la Fiesta de la Galleta de los Pueblos en Dufaur

La 2° edición de la Fiesta de la Galleta de los Pueblos se llevará adelante el domingo 2 de noviembre desde las 11:00 hs en el Parque Municipal de Dufaur.

Del anuncio participaron el Intendente Municipal Matías Nebot, el Director de Turismo y Cultura Lic. Fernando Couderc, el Delegado Municipal Leandro Gauna, y en representación de la comunidad y las instituciones locales, Ana Lida Luthi y Anabella Cleppe.

Durante la presentación, las autoridades destacaron la importancia de la articulación entre el Municipio, las instituciones, la comunidad y el sector privado, que permite concretar esta fiesta popular en un contexto económico complejo para el distrito y la región.

La Fiesta de la Galleta de los Pueblos se consolida como una propuesta cultural, gastronómica y turística que busca valorar la identidad local, fortalecer el trabajo conjunto y fomentar el desarrollo regional.

El evento contará con stands gastronómicos, espectáculos en vivo, feriantes, artesanos, propuestas recreativas y panaderías con la venta de la tradicional galleta de campo, convirtiéndose una vez más en un punto de encuentro para vecinos y visitantes de todo el distrito.

Nebot y su compromiso con la educación

El alcalde de Saavedra participó de la primera edición de la Expo Educativa Distrital en la EES N°2 de Pigüé, un espacio para que las y los jóvenes puedan conocer opciones de estudio, capacitación y trabajo.

"La jornada reunió instituciones educativas y productivas del distrito, generando un encuentro muy valioso entre la educación, la vocación y el futuro laboral. Desde el Municipio seguimos acompañando a cada joven que sueña con crecer, formarse y construir su futuro acá", comentó.

Se dio inicio a las obras en los caminos rurales

Desde el Municipio se informó que se dio inicio a la primera etapa de reparación y mejoramiento de los caminos rurales del Distrito, con trabajos de movimiento de suelo en las zonas seleccionadas, realizados con maquinaria de la red vial municipal.

"En breve comenzará la segunda etapa, que incluirá el hormigonado y la instalación de infraestructura vial en los tramos intervenidos", se detalló.

Esta obra se enmarca en el Programa de Reconstrucción y Transformación Provincial, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario, y posible gracias a las gestiones del Intendente Matías Nebot.