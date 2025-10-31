El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, inauguró el Paseo Ferial de Ing. Adolfo Sourdeaux. Se trata de un espacio recuperado por el municipio que promueve el desarrollo comercial de los emprendedores y comercios locales, el encuentro comunitario y la actividad cultural de la ciudad.

Participaron del acto el vicepresidente primero del Senado bonaerense, Luis Vivona; la secretaria general, Noe Correa; y la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado. Junto a vecinos y emprendedores, las autoridades realizaron el tradicional corte de cinta en un clima festivo con música, danza y artistas itinerantes.

El intendente Leo Nardini destacó: “No solo es la posibilidad de recuperar un lugar lindo, moderno, iluminado, donde los vecinos puedan caminar, sino también la oportunidad para que casi 50 feriantes, que de manera rotativa van ocupando los veinticuatro puestos, de ofrecer sus productos, mostrar sus emprendimientos, y así tener una salida laboral y un ingreso en su casa. Además, ordenamos la actividad de la economía social y damos a los vecinos la posibilidad de conectarse en un entorno seguro e iluminado que antes era intransitable”.

El Paseo Ferial se extiende desde la calle Derqui hasta Juan Madera. Unos 400 metros cuadrados en las inmediaciones de la estación del ferrocarril Belgrano Norte, que fueron reacondicionados con 24 puestos feriantes, sectores de descanso y un anfiteatro para espectáculos en vivo. El proyecto fue llevado adelante por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, incorporando luminarias LED, bancos, cestos y un paseo peatonal que amplía el alcance del proyecto.

Los puestos fueron asignados mediante una convocatoria abierta en el CAM (Centro de Atención Municipal), que incluyó entrevistas, inspecciones y evaluación de productos.

Nardini sostuvo: “Hay comercios que no tienen la misma oportunidad de venta o posibilidad de llegar a la gente por su ubicación. Con el flujo de circulación que desde hoy va a tener este lugar, va a brindar esas posibilidades, siempre y cuando la economía vaya repuntando”.



Leo Nardini acompañó a Soos en asunción como rector de la Universidad del Oeste

"Emocionante acompañar al compañero y amigo Gustavo Soos en su asunción como rector de la Universidad del Oeste junto a Roberto Jesús Gallo como vicerrector", dijo Nardini en sus redes.

"Conozco el compromiso y el esfuerzo enorme que Gustavo le pondrá a esta tarea. Su trabajo defendiendo la educación pública en un contexto de recortes presupuestarios, representa el ejemplo de lo que necesitamos sostener y multiplicar: instituciones que le ponen corazón, recursos y ganas para que miles de vecinos y vecinas de Merlo y de toda la región puedan acceder a la educación pública y gratuita", agregó desde X.

"También quiero destacar el acompañamiento de Gustavo Menéndez (alcalde de Merlo), con quien compartimos tarea como intendentes, en esta continuidad de trabajo en la UNO que busca ampliar derechos y generar más oportunidades desde el conocimiento", remarcó Nardini.

"Les deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. Sé que seguirán fortaleciendo el sistema universitario bonaerense, construyendo una provincia más justa e inclusiva", cerró.