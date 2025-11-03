El intendente de Tigre asistió al acto que se realizó en el barrio Las Tunas de General Pacheco. En esta oportunidad, la iniciativa municipal benefició a 60 alumnos de 1° y 6° de las escuelas primarias N° 26, N° 35, N° 45 N° 48.

En este marco, el intendente Julio Zamora, junto a la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, destacaron la importancia del programa Para Verte Mejor y ratificaron el compromiso de la comuna con la educación pública.

“Fue un encuentro muy lindo para los niños y niñas que recibieron sus lentes. Esto implica que pueden estudiar mejor y forma parte de una iniciativa mediante la cual se entregaron más de 16.000 anteojos desde su inicio. Son políticas sostenidas en el tiempo con un Municipio muy presente”, destacó el jefe distrital.

Y cerró: “Estuvimos recorriendo el establecimiento. La estructura municipal, a través de la Dirección de Infraestructura Escolar, está todos los días atenta a las necesidades de los espacios educativos de la ciudad”.

En esta oportunidad, se entregaron 60 pares de anteojos a alumnos de las escuelas primarias N° 26, N° 35, N° 45 N° 48. Se trata de un programa que se ejecuta de manera articulada con la empresa Volkswagen y Óptica Visión Tigre.

Por su parte, Gisela Zamora resaltó que Para Verte Mejor permite tener un elemento muy útil para la vida, y finalizó: “Es importante que el Municipio lleve adelante esta política pública que da buenos resultados y demuestra el compromiso de Julio Zamora con las infancias y la educación”.



Julio Zamora a las iglesias de Tigre: "Ponemos en valor el esfuerzo y la ardua tarea que realizan en cada barrio del Municipio"

El intendente Julio Zamora y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, participaron de la celebración por el Día de las Iglesias Evangélicas, en una actividad organizada entre el Municipio y la Iglesias Unidas de Tigre (IUT). Centenares de vecinos y vecinas fueron parte de los festejos que incluyó shows de música en vivo, baile y una marcha.

"Una fiesta maravillosa con vecinos de Tigre que pertenecen a la comunidad evangélica. Como escenario este museo icónico del pueblo y la posibilidad de que por primera vez las iglesias tengan un lugar para disfrutar, bailar y reunirse", expresó el jefe comunal, y agregó: "Ponemos en valor el esfuerzo y la ardua tarea que realizan en cada barrio del Municipio. Llevan adelante un gran trabajo con aquellos vecinos y vecinas que no la están pasando bien; por eso es fundamental articular acciones juntos".

Está segunda edición de la actividad - que inició a la tarde y se extendió hasta las primeras horas de noche - incluyó una marcha desde Lavalle, sentido a Paseo Victorica, hasta llegar a los jardines del MAT. Allí, se llevó a cabo un acto central donde se desarrollaron diversos shows musicales y bailes para el disfrute de los presentes.

Al respecto, Gisela Zamora, indicó: "Estamos felices por esta enorme convocatoria que tuvo esta hermosa jornada. Fue un encuentro armonioso y cercano, con un valor que tenemos que seguir trabajando en nuestra comunidad. Aprovechamos, además, para reconocer la tarea que realizan las iglesias en nuestra comunidad; más allá de fortalecer lo espiritual es la empatía que llevan adelante con las y los vecinos. Son personas de acción, de territorio que ayudan a la comunidad mediante merenderos o comedores".

En diversos municipios y provincias se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas cada 31 de Octubre fecha en la que se conmemora además un nuevo aniversario de la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero. La celebración fue formalmente reconocida por la Ley 27.741, sancionada el 18 de abril de 2024.

Por su parte, Matías, presidente de la IUT, comentó: "Me siento orgulloso como pastor de haber sido parte de esta fiesta. Estamos muy felices por todo lo que hemos logrado. Agradecerle enormemente a Julio Zamora por darle participación a la iglesia en el Municipio; eso es algo fundamental. Celebramos este vínculo hermoso de paz y de armonía junto a toda la familia.