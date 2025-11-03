El intendente municipal del distrito de Florencio Varela, Andrés Watson, junto al director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, oficializó la apertura de las 13º Jornadas Pedagógicas de Región Cuatro DIEGEP en el Instituto "Nuestra Señora del Sagrado Corazón" -Pedro Bourel esquina Maipú-.

El alcalde municipal del distrito de Florencio Varela, Andrés Watson, definió “la formación como eje transversal de la sociedad, a través de la transmisión de conocimientos, contención y cariño”.

En ese sentido, el intendente municipal subrayó “la posibilidad de dialogar, pero sobre todo escuchar a las generaciones del mañana hablar de sus preocupaciones, fundamental en la planificación de proyectos para el futuro escolar”.

Por su parte, al hacer uso de la palabra, el integrante del gabinete de Axel Kicillof, Alberto Sileoni, describió “una oportunidad de reunión donde discutir acerca de salud mental, inteligencia artificial, las responsabilidades del plantel profesional, entre otras cuestiones”. E invitó a “considerar el total de las opiniones y las diferentes miradas con respeto, en pos de superar los desafíos en conjunto”.

En tanto, el responsable de la jefatura organizadora, Leonardo Gómez, instó a “atender al aprendizaje como una construcción diaria, un trabajo articulado y una herramienta colectiva”.

“La jornada evidenció el rol de las juventudes y de las aulas como espacios de encuentro a la hora de pensar en políticas de cuidado”, relató la secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados, Adriana Donzelli.

La iniciativa congregó a estudiantes, profesores, profesoras, directivos más representantes de las 700 instituciones secundarias de gestión privada de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.

La ceremonia, que contó con la invocación religiosa a cargo del Obispo Carlos Tissera, culminó con un espectáculo de danza protagonizado por alumnos y alumnas de la escuela de enseñanza especial “Artesa”.

Avanzan diferentes intervenciones de infraestructura urbana planificadas en la red de circulación vehicular

Mediante financiamiento municipal, prosiguió la demolición para la segunda etapa de reconstrucción del asfalto sobre Monteagudo, desde José Mármol hacia Almafuerte.

Junto al gobierno bonaerense, progresaron las tareas de hormigonado en las inmediaciones de la Secundaria Nº15, ubicada en La Capilla, para optimizar los ingresos a la escuela e instituciones aledañas.

En la misma región, continuaron las pruebas de resistencia del suelo en la colectora Oeste de Ruta Provincial Nº53 -esquina 1505-.

Vinculación entre el ámbito gubernamental, educativo y empresarial

Estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata conocieron el parque industrial ubicado en Ingeniero Allan y descubrieron la dinámica laboral de las empresas con un itinerario que incluyó: “ISI Oildfield Chemicals”, “Merle Group” y el Centro Tecnológico Metalúrgico (CETEM).

Andrés Watson resaltó “la preparación, el esfuerzo de cada chico o chica en su formación”. E insistió en “la generación de más oportunidades para avanzar en su camino profesional”.

Además, el Intendente detalló a los y las presentes “las diferentes estrategias comunales con el propósito de fortalecer la esfera productiva del partido, desde la creación de un portal de empleo hasta el fomento de medidas que favorecieron la instalación de compañías en el polo fabril”.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Ricardo de la Fuente, celebró “la posibilidad de mostrar los resultados de la conjunción del ámbito público con el privado a los trabajadores y las trabajadoras del mañana”.

Santiago Iorio, director bonaerense de Desarrollo Territorial, apreció una jornada donde “tender puentes entre el rubro manufacturero y la educación superior en un difícil momento para ambos sectores”.