Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa tras la derrota de River Plate frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental. La medida, inesperada y llamativa, se da en un contexto de crisis deportiva y justo en la previa del Superclásico ante Boca Juniors, que se disputará el próximo domingo en La Bombonera.

El gesto del entrenador sorprendió tanto a los hinchas como a la prensa, que aguardaban sus declaraciones luego de una nueva caída del equipo, la cuarta consecutiva como local.

Derrota histórica en el Monumental

El encuentro, correspondiente a la fecha catorce del Torneo Clausura, terminó con triunfo de Gimnasia por 1-0, una victoria histórica en el Monumental. El único tanto llegó a los 56 minutos, cuando el árbitro Nazareno Arasa sancionó penal tras la intervención del VAR. Marcelo Torres convirtió la pena máxima y desató la frustración del público local.

El conjunto platense mostró solidez, presión alta y orden táctico, capitalizando los errores del rival, mientras que River padeció una marcada falta de ideas y ritmo, especialmente durante la primera mitad.

Lesión y preocupación de cara al Superclásico

A los 15 minutos de juego, Facundo Colidio debió abandonar el campo de juego por una lesión muscular en la pierna izquierda. Entre lágrimas, fue reemplazado por Cristian Jaime. Su presencia frente a Boca parece descartada, a la espera de estudios médicos.

La tensión en el estadio fue en aumento con el correr de los minutos. Los hinchas manifestaron su malestar con cánticos de reclamo hacia el plantel, mientras Gimnasia se replegó con inteligencia tras el gol. En el tiempo agregado, River tuvo la chance de empatar, pero Miguel Borja falló un penal a los 90+12 minutos. Nelson Insfrán, arquero del Lobo, se lució y selló la victoria visitante.

River, en caída libre

La derrota dejó a River en una posición comprometida en la tabla anual: suma 52 puntos y se mantiene tercero, en zona de Fase Previa de Copa Libertadores. Boca Juniors lo supera por cuatro unidades, mientras que Rosario Central lidera con trece puntos de ventaja, cuando restan apenas seis en disputa.

De mantenerse en esta posición, el conjunto de Núñez deberá disputar la fase clasificatoria del máximo torneo continental y no podrá ser cabeza de serie.

El presente del equipo refleja una profunda crisis futbolística: River perdió cinco de sus últimos seis partidos, con cuatro caídas consecutivas en el Monumental ante Palmeiras, Riestra, Sarmiento y Gimnasia, una racha inédita en los últimos 99 años.

A ello se suma la eliminación en Copa Libertadores y Copa Argentina, lo que incrementó la presión sobre el cuerpo técnico y los jugadores.

El silencio de Gallardo y las dudas sobre su continuidad

La decisión de Gallardo de no hablar ante los medios generó sorpresa y preocupación. Su silencio alimentó especulaciones sobre su estado anímico y el futuro inmediato del equipo.

Desde el club, no se descarta que el entrenador brinde declaraciones en los próximos días, antes del Superclásico frente a Boca, un partido que puede definir el cierre de la temporada y el futuro del ciclo.

La última vez que Gallardo habló en conferencia fue tras la eliminación en semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia. En aquella ocasión, expresó:

“Analizaremos al final de la temporada, donde faltan muy pocos días, y después haremos un análisis de cómo seguimos. Hasta ahora, los objetivos no se han cumplido. Nos queda rever si podemos intentar estos últimos cuarenta y cinco días agarrarnos del campeonato, que es la única chance que tenemos para revertir este año completamente negativo y después de eso veremos y analizaremos cómo terminamos el año. Y después tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, es así y punto”.



Todo listo para el Superclásico

El Superclásico entre River y Boca se jugará el próximo domingo a las 16 horas en el estadio La Bombonera. La Asociación del Fútbol Argentino aún debe confirmar quién será el árbitro del encuentro, algo que se anunciará entre martes y miércoles.

El partido no solo definirá parte del cierre del torneo, sino también marcará un punto clave en el presente futbolístico y emocional de River, que llega golpeado y en busca de una reacción urgente.