Presupuesto 2026: oposición y oficialismo en la pulseada por el dictamen

El Presupuesto 2026 tendrá un momento definitorio este martes 4 de noviembre, cuando la Comisión de Presupuesto, presidida por Bertie Benegas Lynch, se reúna para discutir el proyecto que establece los gastos e ingresos del año próximo. La jornada podría resultar en la firma del dictamen o, en caso de desacuerdos, en su postergación.

Los bloques opositores buscan asegurar que haya dictamen antes del cierre del período ordinario, mientras que La Libertad Avanza evalúa tratar la iniciativa en sesiones extraordinarias después del recambio legislativo del 10 de diciembre.

Posturas encontradas: oficialismo vs oposición

La oposición sostiene que el Presupuesto requiere modificaciones, sobre todo en el financiamiento de las provincias y en la inclusión de leyes de emergencia vigentes. Según fuentes de Unión por la Patria, su propuesta contempla un superávit fiscal del 0,9%, incluyendo las partidas de Emergencia Sanitaria en el Hospital Garrahan, emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, mientras que la Casa Rosada proyecta un superávit del 1,5%.

Encuentro Federal, liderado por Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño, también busca integrar la estimación libertaria del equilibrio fiscal con ajustes mínimos en partidas claves para las provincias y las cajas previsionales.

Reacciones de los gobernadores

Tras el encuentro con el presidente Javier Milei, los gobernadores coincidieron en la necesidad de un presupuesto negociado antes de avanzar con las reformas laboral y tributaria. Reclaman que la ley contemple obras públicas y déficits de cajas previsionales, puntos considerados críticos para garantizar la viabilidad de sus provincias.

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, enfatizó: “La voluntad de todos es que haya presupuesto, pero también tiene que atender los pedidos acumulados de las provincias”.

Gustavo Sáenz, de Salta, destacó: “La Argentina necesita un presupuesto y previsibilidad. Debe reflejar el potencial productivo de todo el interior del país”.

Desde La Pampa, Sergio Ziliotto alertó sobre los déficits y competencias provinciales: “Es necesario hacer modificaciones que contemplen los intereses de las provincias”.

Detalles del Presupuesto 2026

El proyecto presentado por el Gobierno prevé:

Inflación 2026: 10,1%

Crecimiento del PBI: 5%

Dólar oficial: $1423

Asignaciones principales:

Universidades Nacionales: $4,8 billones (+5% real)

Jubilaciones: +5% real

Salud: +17%

Educación: +8%

Pensiones por discapacidad: +5%

Se concentra el 85% del gasto en educación, salud y jubilaciones, mientras que las transferencias a provincias presentan aumentos variables. Las transferencias corrientes no automáticas crecerían casi un 50% nominal, pero las partidas para cubrir déficits de cajas previsionales alcanzan apenas el 10% de lo requerido.

Voceros y críticas desde el Congreso

La diputada Danya Tavela, de Democracia para Siempre, advirtió: “El relato del Gobierno en educación no permite una discusión honesta. Los docentes y no docentes sostuvieron las universidades, y ahora se recorta”.

Victoria Tolosa Paz, de UxP, coincidió: “El ajuste en educación que plantea el Presupuesto 2026 la Argentina no se lo puede permitir. Solo invierten el 0,75% del PBI en educación”.

Desde el Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano sumó: “Vienen por la reforma laboral, privatizaciones, litio, más deuda externa y pacto colonial con Trump y el FMI”.

Fernando De Andreis, del PRO, destacó la importancia del equilibrio fiscal: “Que el Presupuesto 2026 llegue al Congreso poniendo en el centro la responsabilidad fiscal es una buena señal”.

El cronograma y las tensiones por extraordinarias

La oposición busca garantizar la sanción antes del 30 de noviembre, mientras el oficialismo intenta postergar el trámite hasta después del 10 de diciembre, cuando se consolide su mayoría tras la renovación parlamentaria. La primera reunión clave será este martes en la Comisión de Presupuesto, con posibles acuerdos de dictamen o nuevas negociaciones.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya inició gestiones con legisladores de provincias dialoguistas, buscando consensos previos a la votación final.

Implicancias para las provincias

El proyecto incluye aumentos significativos en transferencias corrientes, especialmente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que subirían un 306% nominal respecto a 2025. Sin embargo, las provincias destacan que esto no alcanza para cubrir déficits de cajas previsionales ni compensaciones pendientes por coparticipación, especialmente con la ciudad de Buenos Aires tras el fallo de la Corte Suprema de 2022.

El Presupuesto 2026 se transforma en el primer gran escenario de negociación entre la Casa Rosada, la oposición y los gobernadores. La definición de este martes y la posible convocatoria a sesiones extraordinarias marcarán el rumbo político y fiscal del país para el próximo año, con impactos directos en educación, salud, jubilaciones y obra pública.