Moccero opinó que la carta de CFK es "una provocación"

Tras la derrota de Fuerza Patria en las elecciones nacionales del pasado domingo 26 de octubre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner escribió una extensa carta. Con los resultados donde el peronismo también perdió en la provincia de Buenos Aires, CFK analizó "todos los gobernadores peronistas (Ziliotto de La Pampa, Quintela de La Rioja, Jalil de Catamarca, Jaldo de Tucumán, Insfrán de Formosa) ganaron en estas elecciones parlamentarias". En ese sentido, explicó que lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires "obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento".

Al respecto, el alcalde de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, opinó sobre la carta de CFK: “Hubo una provocación de Cristina, de echarle las culpas a Kicillof de todo esto, cosa que sabemos que no es así. Ella es la única responsable de esta derrota, que tampoco fue una derrota, porque fue un empate técnico en Provincia”.​

“Da la casualidad, yo no creo en las casualidades de este tipo, que el gobernador cita una reunión del MDF y el mismo día o el día anterior o cuando se enteró la expresidenta saca culpándolo al gobernador de todo esto. Son todas provocaciones que ya no van más”, deslizó el alcalde.​

“Para pelearse tiene que haber dos. Acá la que pelea es la expresidenta que insulta y agravia y su hijo que, cuando estaba hablando el gobernador, hacia morisquetas por atrás. Esa gente no puede estar más”, disparó contra CFK y Máximo Kirchner.​

Por otro lado, Móccero recordó que: “Fui uno de los primeros intendentes que habló y le pedí al gobernador que teníamos que adelantar las elecciones, que las teníamos que desdoblar. También le dije que teníamos que armar un espacio nuevo porque yo personalmente con la Cámpora no podía ir ni a la esquina”.​

“Esa lista la hizo Cristina con La Cámpora. El gobernador Kicillof pudo meter dos candidatos, nada más que dos, en el medio de la lista. Entonces, ¿qué intendente iba a traccionar, iba a militar esa lista cuando prácticamente lo dejaron afuera al gobernador?” dijo en defensa de los intendentes tras las acusaciones que surgieron en torno a si militaron o no la campaña.​

Pasadas las elecciones legislativas (la del 7 de septiembre a nivel provincia donde Fuerza Patria ganó por amplia mayoría y la de octubre a nivel nacional donde el peronismo fue derrotado ante La Libertad Avanza), el intendente volvió a defender la decisión que impulsó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de desdoblar los comicios.

Sobre las elecciones provinciales del 7 de septiembre, comentó “con Axel y los intendentes ganamos la provincia por 14 puntos”, pero en la lista nacional “no fue un solo intendente, no fue nadie de la lista del MDF”.​

“En Suárez nosotros ganamos la legislativa y duplicamos a La Libertad Avanza. En la nacional La Libertad Avanza no hizo nada de campaña pero cero, nada de nada de nada hizo. Sin embargo sacó once mil votos y Fuerza Patria seis mil seiscientos. Duplicó al revés de lo que sucedió a nivel local”.​

Elogios a Kicillof

“Yo llevo siete mandatos. Es el único gobernador que escuchó y escucha a los intendentes y toma resoluciones en base a lo que le decimos los intendentes. Único”, dijo el alcalde.​

“Vos te podés sentar a hablar y te llama él. No es que nosotros le pedimos hablar con él. Él nos convoca y dice tal día vienen los intendentes. ¿Qué opinan de tal cosa? ¿Qué sugieren de tal otra? Es el único, y además es un tipo totalmente transparente, no le pueden achacar absolutamente nada, nada de nada, tiene una visión de futuro impresionante”, destacó.​

“Hoy por hoy veo que el gobernador es el único político prestigioso que con visión de futuro que puede hacerse cargo del país, no veo a otro. Entonces, esta gente va a ser lo imposible para que no llegue Kicillof”, cerró.​

​