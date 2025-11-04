Mar del Plata vuelve a ser, dos décadas después, el epicentro de un acontecimiento que marcó la historia reciente del continente. Este martes 4 y miércoles 5 de noviembre, organizaciones sindicales, sociales y políticas de toda América Latina y el Caribe conmemorarán los 20 años del histórico “No al ALCA”, con un amplio programa de actividades, conferencias y actos públicos.

El encuentro, organizado por la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, junto a la UTEP y diversas entidades internacionales, se desarrollará bajo el lema de la integración, la justicia social y la soberanía de los pueblos. Según informaron los organizadores, las jornadas incluirán debates, mesas temáticas y homenajes en distintos espacios de la ciudad balnearia.

“El histórico No al ALCA fue una expresión contundente de la voluntad popular y regional por una integración basada en la soberanía, la justicia social y la solidaridad entre los pueblos”, señalaron desde la convocatoria oficial.

Un homenaje con presencia sindical e internacional

La apertura se realizará este martes a las 9 en el Teatro Auditorium —Centro Provincial de las Artes, Sala Astor Piazzolla— y contará con la participación de Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, junto a representantes de las tres centrales obreras y de la UTEP.

La primera mesa de debate, titulada “Significado histórico de los 20 años del No al ALCA”, comenzará a las 10 con la exposición del diputado nacional electo Jorge Taiana, Héctor de la Cueva (CILAS-México), Marita González (CGT), Víctor De Gennaro (CTA-Autónoma), Manuel Bertoldi (ALBA Movimientos), Beverly Keene (Jornada Continental) y Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

Luego, a las 12, se desarrollará un acto en solidaridad con el pueblo de Haití, encabezado por Henry Boisrolin, coordinador del Comité Democrático Haitiano-Argentino.

Por la tarde, a las 14:05, tendrá lugar la segunda mesa: “Amenazas a las democracias”, con exposiciones de Telma Luzzani, Rodolfo Aguiar, Sonia Alesso, Antonio Lisboa, Carlos Martínez, Misiara Oliveira y Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense. La moderación estará a cargo de Iván González (Jornada Continental).

A las 16 se desarrollará la tercera mesa, “Escenarios y desafíos para la integración y la soberanía regional”, con la participación de Rafael Freire, Mónica Valente, Eduardo Sigal, Natalia Carrau, Roberto Baggio, Quintino Severo, Alejandro Gramajo y Melina Santilli, bajo la moderación de Oscar Laborde.

El cierre de la jornada estará marcado por un acto solidario con el pueblo de Palestina, encabezado por Rafael Araya Mazri, presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe.

La memoria como punto de partida

El miércoles 5, las actividades continuarán con mesas simultáneas de debate desde las 9:00 en distintos espacios de la ciudad. En el Teatro Auditorium se abordarán los ejes Movimiento Sindical y Movimiento de Mujeres, mientras que las juventudes se reunirán en la sede de ATE (20 de septiembre 1342) y los movimientos sociales en el Sindicato de Luz y Fuerza (25 de Mayo 4115).

A las 12 del mediodía, se realizará el acto público en conmemoración de los 20 años del No al ALCA, con la participación de figuras destacadas del sindicalismo y la política regional. Entre los oradores estarán Rafael Freire (CSA), Adilson Araujo (FSM), Mónica Valente (Foro de Sao Paulo), José Olivera (PIT-CNT), Roberto Baggio (MST Brasil), Hugo Godoy (CTA-A), Hugo Yasky (CTA-T), Marita González (CGT) y Alejandro Gramajo (UTEP).

La conmemoración busca no solo recordar aquel episodio histórico que en 2005 frenó el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), sino también reafirmar el valor de la unidad y la soberanía frente a los nuevos desafíos políticos y económicos de la región.

Mar del Plata, escenario del “No” que resonó en todo el continente, vuelve a reunir a los protagonistas de aquella gesta y a las nuevas generaciones, con un mensaje que mantiene su vigencia: la integración solo es posible cuando los pueblos deciden su propio destino.