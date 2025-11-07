El intendente municipal del distrito de Florencio Varela, Andrés Watson, recorrió el avance de las obras de desagües cloacales para las escuelas E.E.P. Nº26, E.E.P. N°66, E.E.S. Nº2, E.E.S. Nº61 de El Rocío, en la calle Bragado entre Luján y Concordia.

"Estamos conectando estas instituciones educativas a la red cloacal y mejorando la infraestructura existente. Además, restauramos el pavimento y las veredas", comentó el jefe comunal y en ese sentido acotó "seguimos trabajando para que nuestros estudiantes tengan los mejores servicios en cada escuela".

Por otro lado, Watson acompañó a la comunidad del Centro Educativo de Nivel Secundario, CENS Nº456, en la imposición del nombre “Paulo Freire”. Desde su cuenta en X, el jefe comunal aseguró que se trató de "un homenaje al educador que nos enseñó que la educación es derechos y oportunidades".

En ese sentido, el alcalde indicó que en su gestión de gobierno "Reivindicamos a la escuela pública como un espacio que abre puertas, que cambia caminos y que acompaña los sueños de quienes deciden seguir aprendiendo".

"Hay otro camino"

El intendente municipal del distrito de Florencio Varela, Andrés Watson, compartió en sus redes el comunicado del Grupo de Intendentes de la Provincia de Buenos Aires del Movimiento Derecho al Futuro.

“Corresponde revisar con humildad y seriedad las dificultades que tuvimos para ampliar nuestra base electoral y para integrar a distintos compañeros peronistas que finalmente decidieron competir en listas alternativas que, en conjunto, recolectaron más de 300.000 votos. Dificultades que, sin duda, obedecen a múltiples factores y que deben analizarse con humildad, no para repartir culpas, sino para mejorar y fortalecer nuestro trabajo político de cara a los desafíos que vienen”. Con esas palabras, los intendentes nucleados en el Movimiento Derecho al Futuro analizaron los resultados bonaerenses de la última elección del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires.

Los más de 40 jefes comunales que integran el espacio que desde el año pasado se referencia en el gobernador Axel Kicillof consideraron que, no obstante, que el resultado “constituye un punto de partida sólido para lo que viene”. “Los más de 3,6 millones de bonaerenses que respaldaron a Fuerza Patria en ambas elecciones (septiembre y octubre) expresan un acompañamiento sostenido que debemos cuidar y consolidar: un respaldo que reconoce el esfuerzo cotidiano de los intendentes y del gobernador por actuar como escudo y red en un tiempo de ajuste tan agresivo y con un Estado Nacional que ha decidido borrarse”. “Esa base popular y territorial, lograda a partir de gestiones locales y provinciales que defienden a la gente, es uno de los cimientos desde los cuales construir una alternativa nacional, democrática y federal frente al modelo de exclusión que hoy se impone”, señalan.

"Ahora viene la tarea de volver a enamorar y proyectar un futuro mejor, sin nostalgias ni rencores, con la certeza de que somos millones los que seguimos creyendo que la justicia social, la producción nacional y la soberanía son los pilares de una Argentina digna, democrática y federal. Seguimos avanzando, derecho al futuro", escribió Watson en X.

"Acompañamos a nuestras juventudes"

El mandamás participó de una nueva edición del programa Contener junto a jóvenes replicadores y replicadoras, quienes llevaron adelante talleres sobre bullying y grooming, promoviendo el cuidado, la escucha y la prevención.

Andrés Watson, al respecto, consideró "Estos espacios son fundamentales para que las y los estudiantes puedan expresarse, compartir experiencias y acompañar a otros y otras. Son ellos quienes, con compromiso y solidaridad, construyen una comunidad más consciente, empática y segura".

Y acotó "Seguimos trabajando para que cada joven tenga herramientas, espacios de participación y oportunidades para transformar su realidad y la de su entorno".

Andrés Watson acompañó a Kicillof en la presentación del Presupuesto

Asimismo, el alcalde contó en sus redes que esta semana acompañó al gobernador Axel Kicillof en la presentación del Presupuesto 2026 y el proyecto de financiamiento que "permitirá afrontar la deuda heredada durante la gestión de María Eugenia Vidal y fortalecer a los municipios de la Provincia frente al abandono del Gobierno Nacional", disparó.

Andrés Watson aseguró que "Este presupuesto garantiza que la educación, la salud, la producción y la obra pública sigan siendo prioridad, aun en medio del ajuste que golpea a millones de argentinas y argentinos. Desde Florencio Varela apoyamos este camino: planificación, inversión y un Estado presente que cuida a su gente y no deja a nadie atrás".