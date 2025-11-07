Tras la derrota de Fuerza Patria en las elecciones nacionales del pasado domingo 26 de octubre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner escribió una extensa carta. Con los resultados donde el peronismo también perdió en la provincia de Buenos Aires, CFK analizó "todos los gobernadores peronistas (Ziliotto de La Pampa, Quintela de La Rioja, Jalil de Catamarca, Jaldo de Tucumán, Insfrán de Formosa) ganaron en estas elecciones parlamentarias". En ese sentido, explicó que lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires "obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento".

Tras ello, el alcalde de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, comentó sobre la carta: “La reacción postelectoral fue inapropiada. Dolió, porque trabajamos los 365 días del año. No es que trabajamos para una elección. Administramos la miseria, atendemos a vecinos que pagan alimentos con tarjeta y no llegan a fin de mes. Que nos digan que podríamos haber hecho más duele”, expresó.

Y agregó: “Si hubiéramos ganado por tres puntos, igual iban a decir que los intendentes no trabajaron. Ya había un discurso preparado”.

Para Nanni el resultado electoral no puede leerse como una falta de compromiso de los dirigentes locales, sino como una consecuencia del contexto económico y político nacional. “El llamado ‘efecto Trump’ también influyó, porque hubo una operación externa muy fuerte para respaldar al Gobierno. No podemos dejar de mirar eso”, sostuvo.

Nanni analizó cómo quedó el peronismo

El alcalde habló de cómo quedó el peronismo tras los comicios legislativos y al respecto consideró necesario “oxigenar la conducción partidaria” y dar mayor protagonismo a los intendentes. “Después del 7 de septiembre tenemos legitimidad para pedir conducir el PJ bonaerense. Los intendentes hicimos un trabajo político muy importante”, afirmó.

Nanni llamó a que el peronismo reconstruya su fuerza política desde el territorio. “Lo importante es entender qué fue a votar la gente el 7 de septiembre y qué fue a votar el 26 de octubre. Ese análisis nos va a servir para construir hacia adelante”, concluyó.

Por otro lado, en declaraciones radiales, Nanni elogió el rol del gobernador bonaerense: “Kicillof es más que nunca presidenciable para 2027. Hay que cuidarlo. Queremos que sea nuestro candidato y vamos a trabajar para eso”.

"Hay otro camino"

El intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, compartió el comunicado de los alcaldes de Movimiento Derecho al Futuro, quienes aseguran que "hay otro camino". Los más de 40 jefes comunales que integran el espacio que desde el año pasado se referencia en el gobernador Axel Kicillof consideraron que el resultado de las elecciones legislativas “constituye un punto de partida sólido para lo que viene”.

En Instagram, Nanni escribió "El escrutinio definitivo de las elecciones del 26 de octubre en la Provincia de Buenos Aires da como resultado que son 29 mil votos los que nos separan de La Libertad Avanza. Los bonaerenses ya lo habían expresado con claridad el pasado 7 de septiembre: es de Axel Kicillof la gestión que se avala y se proyecta nacionalmente hacia el futuro cercano. La gestión eficiente, la planificación y la cercanía con la gente siguen siendo el camino para la construcción de un proyecto nacional".

"Si bien una parte del electorado optó por transitar sin nuevos sobresaltos ni desequilibrios, evitando consecuencias que de haberse dado un resultado adverso hubieran implicado una actitud irresponsable del oficialismo frente a los dos años de gobierno que aún le restan. En esto, quien fue claro fue Donald Trump, al advertir que no sería generoso con la Argentina si el rumbo político no acompañaba sus expectativas. Una declaración que expone con crudeza cómo los intereses externos también intentan condicionar las decisiones soberanas de nuestro país. Desde PBA, Axel Kicillof demostró que hay otro camino posible: el de la producción, el trabajo y la justicia social. Acompaño su liderazgo y la proyección de un proyecto que sigue defendiendo la soberanía y el futuro de la Argentina", agregó.