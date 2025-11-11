Salazar se reunió con el ministro Kreplak

El intendente municipal del distrito de San Pedro, Cecilio Salazar, viajó a la ciudad de La Plata en donde -acompañado por la Secretaria de Salud, Dra. Isabel Carrasco- mantuvo una reunión de trabajo con el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Nicolás Kreplak. Durante el encuentro, los funcionarios abordaron diversos temas vinculados al funcionamiento y la planificación del sistema público de salud en San Pedro.

Según se informó, en la ocasión también se analizó la actual sobrecarga del sistema sanitario de San Pedro, que enfrenta una creciente demanda de atención por parte de personas con y sin cobertura médica, quienes encuentran respuesta principalmente en los efectores públicos.

En este contexto, se plantearon las dificultades que atraviesa la fuerza laboral del sector, incluyendo la recomposición salarial diferencial otorgada a los profesionales en relación con otros trabajadores municipales y la necesidad de fortalecer el cumplimiento de la carga horaria.

Además, se hizo entrega al Ministro de una carpeta con el detalle de la situación económica y financiera del sistema de salud, incluyendo la ejecución del presupuesto, el desarrollo del Plan SUMAR y la masa salarial correspondiente al área.

El Ministro Kreplak puso al Municipio en contacto con los Directores Provinciales de Infraestructura, Planificación, Educación y del Sistema de Administración Médica (SAMO), con el objetivo de coordinar líneas de acción conjuntas que permitan consolidar una Red Integrada de Salud entre San Pedro y la Provincia, optimizando los recursos y fortaleciendo la atención a la comunidad.

Por su parte, desde su cuenta en X (antes Twitter), el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, también se refirió al encuentro que mantuvo junto al intendente municipal del distrito de San Pedro, Cecilio Salazar: "Buscamos integrar el sistema y agilizar los discursos para mejorar la atención en toda la Provincia. Nos reunimos con el intendente municipal de San Pedro, Cecilio Salazar, para trabajar en línea con esos objetivos para analizar avances y establecer pasos a seguir", escribió en sus redes el funcionario bonaerense.

San Pedro se suma a la red provincial de abordaje integral con cannabis terapéutico

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires incorporó a San Pedro en el mapa provincial de instituciones que forman parte de la red de equipos de abordaje integral con cannabis terapéutico.

De esta manera, el Hospital Subzonal “Dr. Emilio Ruffa” se suma al trabajo que impulsa la provincia para promover el acceso seguro, el acompañamiento y el uso responsable del cannabis con fines medicinales, fortaleciendo las políticas públicas de salud y ampliando derechos para los pacientes.

Este reconocimiento se enmarca en las acciones que viene acompañando el Intendente Cecilio Salazar junto a la Secretaría de Salud, en convenio con la empresa FlowerCann S.A., con el objetivo de avanzar en políticas de salud pública que integren nuevas alternativas terapéuticas y garanticen una atención integral para los vecinos y vecinas de San Pedro.