El intendente municipal del distrito de Almirante Brown, Mariano Cascallares, realizó el anuncio al supervisar los trabajos en el establecimiento ubicado en el barrio Vattuone, a metros de la avenida Tomás Espora, donde con recursos propios de la Comuna browniana se está completando la segunda etapa de este histórico proyecto edilicio.

“Estamos avanzando con una ampliación muy importante del ISFD N° 41, una institución emblemática que durante décadas funcionó sin edificio propio y que pudimos concretar hace unos años. Hoy seguimos invirtiendo en educación pública con un nuevo edificio que incorporará más aulas y servicios", subrayó Cascallares.

Detalles de la obra

La nueva construcción, desarrollada en planta baja, primer y segundo piso, contará con diez aulas, tres laboratorios, un auditorio, una biblioteca de 113 metros cuadrados, dos salas para docentes, espacios administrativos, áreas de servicios y núcleos sanitarios. En total, la superficie será de 1.800 metros cuadrados, con 603 metros cuadrados cubiertos por planta.

Este nuevo edificio se suma al primero, inaugurado en marzo de 2021 por la actual gestión municipal en el predio de las calles Saavedra y Colombres, que marcó un hito histórico para el distrito al otorgarle por primera vez al instituto un espacio propio.

De esta manera, una vez finalizada la obra, el ISFD N° 41 contará con dos sedes modernas, sustentables y totalmente equipadas para el dictado de sus nueve profesorados: Ciencias Naturales (Física, Química y Biología), Lengua, Inglés, Ciencias Sociales (Historia y Geografía), Matemática y Filosofía, varias de las cuales aún se dictan provisoriamente en el Nacional de Adrogué.

Por otro lado, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el equipo municipal acompañaron a los Bomberos Voluntarios en la segunda edición de la competencia solidaria “Brown Corre”.

El evento contó con la participación de más de 650 inscriptos, superando la convocatoria de la edición anterior. La jornada deportiva incluyó dos circuitos, de 3 y 7 kilómetros, con puestos de hidratación y un sector de masajes. Además, se desarrollaron categorías especiales de inclusión y otra para bomberos con equipo estructural.

El punto de partida fue a las 8 horas desde la Plaza Brown y ambos recorridos previstos se realizaron por las calles del casco histórico de Adrogué. También participaron cuerpos de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, Avellaneda y Glew, quienes compitieron en la categoría especial con equipo estructural.

“Acompañamos a nuestros queridos Bomberos Voluntarios en este hermoso evento ‘Brown Corre’, donde estuvimos junto a una gran cantidad de vecinos disfrutando del deporte y sumando a una causa solidaria para quienes nos cuidan todos los días”, sostuvo Cascallares.

Cabe señalar que en Almirante Brown, desde el inicio de la gestión de Mariano Cascallares, se estableció una Retribución Mensual Automática y Directa para que los Bomberos puedan cubrir sus gastos operativos, incorporar equipamiento, realizar mejoras edilicias y sumar elementos de protección para el personal.

Cada corredor contó con un dorsal con chip que permitió el registro automático de sus tiempos. En cuanto a los resultados, en la categoría general de 3 kilómetros se consagraron Julián Padilla, Eliseo Centurión y Kevin Arozamena. En 3 kilómetros damas, las ganadoras fueron Aixa Yapuchura, Clara Kraglievich y Natalia Coliague.

Por otra parte, en la categoría Inclusión subieron al podio Gerardo Centurión, Eva Sabrina Costa y Cristian Fisher. En la categoría Bomberos con equipo estructural, los primeros lugares fueron para Federico Silvestre, Matías Giménez y Cristian Morano.

Mientras que en los 7 kilómetros caballeros se impusieron Gabriel Jallile, Gonzalo Silva y Alejandro Acuña; y en 7 kilómetros damas se consagraron Aldana Camila Romero, Maira Peykovich y Karina Do Rego.

De la jornada también participaron integrantes del equipo municipal como Paula Eichel; el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Mauricio Gómez; el presidente de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte, concejal Martín Borsetti; el director general de Deportes, Juan Crupi; la delegada municipal de Adrogué, María José Zandonadi; y representantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cuartel de Almirante Brown además de cientos de vecinos.