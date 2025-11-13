El intendente Julio Alak declaró "Visitante Ilustre de La Plata" al actor y director estadounidense Johnny Depp. “Es un privilegio y una honra estar aquí. Esta ciudad es una mina de oro cultural. Estoy muy emocionado de ser el receptor de las llaves de esta ciudad”, expresó el protagonista de Piratas del Caribe al recibir la distinción.

El homenaje se dio en el marco de su visita a la Argentina para presentar su película “Modigliani, tres días en Montparnasse”, su segundo largometraje como director, que se estrena este jueves en todo el país.

Por su parte, el intendente municipal de La Plata, Julio Alak, destacó el valor cultural que representa la presencia del artista: “La visita de un artista internacional no solo nos honra, nos inspira y emociona. La Plata nació de un acto cultural, como un libro de Julio Verne, y hoy volvemos a celebrarlo con un creador que dejó huella en la historia del cine mundial”.

Y ponderó los orígenes y la riqueza cultural de la capital bonaerense: “La Plata fue planificada como una obra de arte, nacida del pensamiento, el arte y la arquitectura. Nuestra Facultad de Artes es la más antigua del país y tenemos la primera escuela de cine de Argentina”.

Una multitud se dio cita en Plaza Moreno para saludar a Depp

Fuera del Palacio Municipal, una multitud esperó durante horas para ver al actor. Desde un balcón sobre la calle 12, Depp saludó al público entre gritos y aplausos, en un gesto que emocionó a sus seguidores. En la ocasión, pidió disculpas por no saber hablar español y se lo vio emocionado.

El artista estuvo acompañado por el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez (pareja de la conductora Verónica Lozano), su amigo personal y principal impulsor de su visita al país, a quien agradeció especialmente.

El furor fue tal que las calles que algunos incluso se caracterizaron como el Capitán Jack Sparrow, su papel más emblemático. Desde el balcón, Depp se tomó unos segundos para saludar a la multitud y lanzó unas palabras en inglés mezcladas con español: “Lo siento, I don’t speak Spanish. Son increíbles. Estoy en shock, pero aprecio mucho su amor y apoyo. Los bendigo a todos, me salvaron la vida”. Y los fans estallaron en gritos, cantos y lágrimas. Muchos filmaban con sus celulares ese instante histórico.

Recorrida por La Plata

Depp recorrió el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, donde se interiorizó sobre la historia del edificio y su importancia cultural. Admirador de la cultura argentina, el actor mostró interés por el patrimonio artístico de la ciudad.

Luego del reconocimiento, Depp se dirigió al Teatro Municipal Coliseo Podestá, donde lo esperaban una alfombra roja y una masterclass junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, protagonista de su nueva película Modigliani: tres días en Montparnasse. La actividad combinó conversación y cine, con la conducción de Verónica Lozano y Alejo García Pintos, que moderaron un intercambio sobre arte, inspiración y los desafíos de dirigir una historia basada en hechos reales.