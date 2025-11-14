Marcos Pisano presentó su renuncia al cargo como intendente de Bolívar desde el 10 de diciembre, día en el que tomará juramento como senador provincial en representación de la séptima sección.

El pedido ingresó sobre tablas a la sesión del HCD local realizada el último miércoles y fue aprobado por unanimidad en un trámite exprés. Pisano será reemplazo por Eduardo “Bali” Bucca quien vuelve al cargo que ocupó entre 2011 y 2017.

“Quiero comunicar mi renuncia indeclinable al cargo de intendente del Partido de Bolívar a partir del 10 de diciembre. La decisión se fundamenta en razón de haber resultado electo para ocupar el cargo de Senador Provincial por la Séptima Sección Electoral, en las Elecciones Legislativas llevadas a cabo el pasado domingo 7 de septiembre de 2025”, expresó en la nota leída en el Concejo Deliberante.

En tanto, sostuvo: “En virtud de lo estipulado 77° de la Constitución Provincial y a fin de dar cumplimiento con los requerimientos formulados por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires previo a prestar juramento, es que solicito tenga a bien proceder al tratamiento sobre tablas de la presente solicitud”.

“Finalmente, conforme lo normado en el artículo 123° de la Ley 5109 y sus modificatorias, a partir del 10 de diciembre asumirá en carácter de Intendente el Primer Concejal de la Lista correspondiente a las Elecciones Generales del 22 de octubre de 2023, Dr. Eduardo L. Bucca”, enfatizó el electo senador.

Para cerrar, escribió: “Agradeciendo la confianza y el acompañamiento brindados por este Honorable Cuerpo durante mi gestión, saludo a Ud. con la más distinguida Consideración”.

La trayectoria política de Pisano

Marcos Pisano nació el 20 de septiembre de 1977 en Bolívar. Asumió la intendencia de Bolívar luego que Eduardo 'Bali' Bucca fuera electo diputado nacional por el Frente Justicialista Cumplir en 2017.

En el 2019 se presentó a la elección a intendente en representación del Frente de Todos y ganó con el 58,12% de los votos contra 38,25% del candidato de Juntos por el Cambio, Juan Carlos Moran.

En las elecciones 2023 es reelecto intendente en representación de Unión por la Patria al obtener el 43% de los votos contra 41,54% del candidato de Juntos por el Cambio, Juan Carlos Moran.

En las elecciones legislativas realizadas en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre del 2025, Pisano se presentó como candidato a senador provincial por la séptima sección electoral y resultó electo para tal cargo, motivo por el cual decidió renunciar a la intendencia.



La trayectoria política de Bucca

Eduardo "Bali" Bucca nació en Bolívar el 23 de junio de 1979, realizó sus estudios primarios en el Colegio Cervantes y continuó los secundarios en el Colegio Nacional. Hacia 2002 se recibió de médico. Está casado y es padre de tres hijos.

En 2009 asumió como concejal de Bolívar por el Partido Justicialista; en 2011, tras ganar las elecciones, asumió como intendente del partido hasta 2017 cuando se pasó a Cumplir y fue elegido diputado nacional en las elecciones legislativas. En 2019 pasó a formar parte de Consenso Federal, siendo candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En 2021, asumió como Senador Provincial por la Séptima Sección Electoral. En 2023 asumió como primer concejal del Partido de Bolívar. Ahora que Marcos Pisano renunció al cargo de mandamás, Bucca -al ser el primer candidato a concejal- asumirá nuevamente la intendencia.