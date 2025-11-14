El senador nacional por la provincia de Buenos Aires (UCR), Maximiliano Abad, formó parte de un encuentro donde el radicalismo del Gran Buenos Aires reunió a más de 200 dirigentes para reflexionar sobre el presente y el futuro del partido. La jornada tuvo lugar en el tradicional restaurante Lalín. También estuvieron presentes Gustavo Posse, ex intendente de San Isidro y Daniel Salvador, exvicegobernador de la provincia de Buenos Aires, entre otros.

Durante su discurso, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, reconoció los desafíos que enfrenta el partido radical y en ese sentido convocó a recuperar la fuerza y la organización de la Unión Cívica Radical en todo el territorio bonaerense.

Maxi Abad y un mensaje al radicalismo: "Es momento de poner el cuerpo"

“Durante muchos años el radicalismo tuvo estrategias inteligentes, trabajo en equipo y centralidad partidaria. Pero la falta de visión de futuro nos debilitó. Ahora es momento de poner el cuerpo, el alma y la cabeza en la reconstrucción del partido”, afirmó el legislador nacional por el radicalismo, Maxi Abad.

En ese sentido, el senador nacional, Maxi Abad, sostuvo en otro tramo de su alocución que “no hay radicalismo nacional si no hay radicalismo fuerte en la provincia de Buenos Aires” y advirtió que el partido “no puede permanecer quieto ni esperar que otros generen las condiciones para que vuelva a ocupar un lugar de centralidad en la política argentina”.

“No quiero un radicalismo a la deriva esperando que alguien le tire un salvavidas. Quiero un radicalismo que construya su propio barco, que ordene su tripulación y tenga autonomía de las demás fuerzas políticas”, enfatizó el radical durante el acto que compartió con los correligionarios en el tradicional restaurante Lalín.

Vale decir que el encuentro contó con la presencia de intendentes, concejales, senadores y diputados provinciales y nacionales, consejeros escolares y militantes.

Por su parte, Gustavo Posse, tras un video homenaje al expresidente (considerado el padre de la democracia) Raúl Alfonsín, subrayó que “así como en 1983 el radicalismo fue un referente y articulador de una alianza, hoy debe volver a ser un espacio que supere la polarización a la que intentan encasillarnos”.

En tanto, Daniel Salvador también hizo uso de la palabra durante el encuentro radical y en ese sentido remarcó que “el último resultado electoral debe asumirse como un punto de inflexión” y llamó a “trabajar en la reconstrucción partidaria porque el radicalismo es ideología, pero también es sus concejales, consejeros escolares, legisladores”.

El legislador Abad dijo que el 2026 será el año de la reconstrucción del radicalismo bonaerense

En el cierre, Abad expresó su confianza en el futuro del espacio: “No estoy preocupado ni expectante. Estoy absolutamente convencido de que el 2026 será el año de la reconstrucción del radicalismo bonaerense y que en 2027 vamos a construir una alternativa de gobierno. Tenemos dirigentes, militantes y valores para volver a ser protagonistas de la transformación de la Provincia”, concluyó el senador nacional por la provincia de Buenos Aires.