Wischnivetzky recibió al ministro Larroque

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, visitó el municipio de Mar Chiquita y desarrolló una serie de actividades junto al intendente municipal, Walter Wischnivetzky.

La jornada incluyó un encuentro con jóvenes del Programa Envión, la entrega de equipamiento y una reunión con cooperativas e instituciones de la comunidad para avanzar en nuevas líneas de financiamiento de Fuerza Solidaria.

En primer lugar, Larroque y Wischnivetzky, junto a la directora del programa Carolina Schmukler, y el coordinador regional Diego Ginestra, visitaron el Espacio Joven municipal donde compartieron una charla con chicos y chicas que forman parte de la iniciativa y dialogaron acerca de los distintos talleres de oficios, artísticos y recreativos que se llevan adelante. Actualmente, en la Provincia existen 587 espacios de este tipo y son más de 78 mil los destinatarios de Envión en todo el territorio bonaerense.

"Envión es un pilar fundamental"

Larroque afirmó que para el gobernador Axel Kicillof, Envión es un pilar fundamental y remarcó la decisión estratégica de ampliar y fortalecer este programa en cada municipio.

“Nosotros vamos a sostener estos espacios que son centrales para el presente, pero fundamentalmente para el futuro”, subrayó el ministro.

Posteriormente, se dirigieron hacia el Centro Universitario recientemente inaugurado por el Gobernador, en donde mantuvieron un encuentro con representantes de cooperativas, centros de fomento, clubes e instituciones y asociaciones comunitarias, junto al presidente de Fuerza Solidaria, Juan Cáccamo.

En el marco de la convocatoria se presentaron las líneas de crédito y herramientas financieras que impulsa la Provincia a través del fideicomiso, que tiene al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad como autoridad de aplicación. También se abordaron las dificultades del sector en este contexto nacional.

Estuvieron presentes la Cooperativa Arbolito de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito; la Cooperativa Eléctrica de General Pirán; la Cooperativa Santa Clara del Mar y La Costa y la Cooperativa Telefónica de Santa Clara, entidades que ya recibieron financiamiento de Fuerza Solidaria, con créditos ejecutados y resultados concretos en beneficio de la comunidad.

“Apuntalar a quienes generan rentabilidad social y comunitaria es un compromiso que asumimos junto al gobernador Kicillof”, sostuvo Larroque, resaltando el rol estratégico de las organizaciones locales en el desarrollo social y productivo del distrito. Y concluyó: "En estos momentos tan difíciles, sepan que pueden contar con el Estado de la Provincia de Buenos Aires”.

Mar Chiquita fue sede del Mundial de Tiro con Arco

Por otro lado, el intendente municipal del distrito de la quinta sección electoral hizo referencia al Mundial de Tiro con Arco del cual Mar Chiquita fue sede. Desde sus redes, el alcalde comentó " ¿Balance más que positivo de un evento histórico Con la participación de más de 250 arqueros y arqueras de 18 países, culminó en Santa Clara del Mar el Campeonato Mundial de Tiro con Arco WIAC 2025",



"Eventos como este no solo fortalecen el deporte, sino que también generan movimiento turístico, visibilizan el trabajo local y confirman que Mar Chiquita tiene la infraestructura y la capacidad de gestión necesarias para recibir competencias internacionales", dijo el alcalde en X..