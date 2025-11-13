Comisión de Fentanilo vuelve a citar a Lugones bajo apercibimiento
Diputados volvió a citar a Lugones bajo apercibimiento por el escándalo del fentanilo. Crece la tensión en el Congreso y piden respuestas cara a cara.Legislativas13 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La tensión volvió a escalar en la Cámara de Diputados. La Comisión Investigadora del Fentanilo citó nuevamente al ministro de Salud, Mario Lugones, para el próximo jueves 20 a las 11, esta vez bajo apercibimiento, tras su segunda ausencia consecutiva.
Aunque el ministro envió respuestas por escrito al cuestionario elaborado por los legisladores, el gesto fue considerado insuficiente por la oposición, que exigió su presencia para responder “cara a cara” por las irregularidades en la distribución de medicamentos adulterados con fentanilo.
Críticas por las ausencias y acusaciones de “ocultamiento”
Durante la reunión, la comisión expresó su descontento por la falta de asistencia no solo de Lugones, sino también de las autoridades de la ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). El diputado Ramiro Gutiérrez, de Unión por la Patria, fue uno de los más duros al afirmar que el ministro incurre en los delitos de “desobediencia y ocultamiento”, y pidió que vuelva a ser citado “bajo apercibimiento”.
“Necesitamos interrogatorios libres de los funcionarios”, sostuvo Gutiérrez, al reclamar la presencia del ministro y del personal técnico para responder sin intermediarios.
La presidenta de la comisión, Mónica Fein, confirmó que tanto el Ministerio de Salud como la ANMAT enviaron nuevas respuestas anoche, aunque insistió en que la ausencia presencial de las autoridades genera malestar entre los diputados.
Cruces y reclamos dentro de la comisión
El clima en la comisión fue de alta tensión. El diputado Pablo Juliano, del bloque Democracia para Siempre, lanzó duras críticas: “Son unos truchos los funcionarios que no dan la cara. ¡Hay que traerlos de los pelos! Se adulteró un medicamento y responden con 26 páginas de morondanga”, exclamó.
Desde La Libertad Avanza, el diputado Gerardo Huesen pidió incluir en la lista de citados al gobernador Axel Kicillof y al ministro bonaerense Nicolás Kreplak, hermano del juez que investiga el caso.
Su compañera de bloque, Silvana Giúdici, coincidió en que “los funcionarios del Ministerio de Salud tienen que venir” y reclamó que se lean las respuestas enviadas por la cartera nacional.
Lugones en la mira y un cierre que promete más tensión
El informe final de la comisión será presentado el 9 de diciembre, pero los diputados anticipan que el clima seguirá siendo áspero. Desde la izquierda, Cristian Castillo señaló que “responder por escrito es una forma de cubrirse”, y advirtió que la comisión tiene la obligación de “interrogar cara a cara” a los funcionarios involucrados.
Mientras tanto, la figura del ministro Lugones queda nuevamente bajo presión, en medio de un expediente que crece en gravedad y que ya sacude a las principales áreas de salud del país.
