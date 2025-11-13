El FMI vuelve a alertar por las reservas y pone foco en el dólar

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a advertir sobre la situación de las reservas internacionales de Argentina, con especial atención a la volatilidad del dólar y la necesidad de recuperar la confianza del mercado. Su vocera, Julie Kozack, enfatizó que “sigue siendo fundamental mantener un marco monetario y cambiario coherente y robusto”.

El organismo no confirmó si modificó la meta de acumulación de reservas acordada con el país, aunque dejó claro que en sus conversaciones se insistió en acelerar dichos esfuerzos.

Las reservas, eje de la recomendación del FMI

Cuando le preguntaron sobre si la meta de acumulación de reservas había sido alterada tras lo expresado por el ministro de Economía, Luis Caputo, Kozack respondió que “sería prematuro pronunciarme sobre si se alcanzarán dichos objetivos en el futuro”. Pero aclaró:

“En nuestras conversaciones con las autoridades hemos insistido en la necesidad de acelerar los esfuerzos de acumulación de reservas para gestionar mejor la volatilidad y fortalecer aún más la confianza del mercado”.

¿Por qué las reservas importan tanto?

Las reservas internacionales son un pilar central para que Argentina enfrente pagos externos, financie mercados, mantenga estabilidad cambiaria y reduzca vulnerabilidades. En el contexto actual —con ajustes, reforma y un dólar bajo vigilancia constante— el FMI insiste en que la acumulación debe estar acompañada por un marco monetario y cambiario consistente.

El dólar, la volatilidad y el marco monetario

El FMI dejó claro que “el régimen monetario es competencia de las autoridades del país. En el FMI consideramos que el régimen elegido debe ser coherente con el fortalecimiento de las reservas internacionales y la estabilidad externa, además de asegurar un crecimiento sólido y sostenible”.

La referencia al dólar es crítica: una moneda doméstica inestable, tipos de cambio sin respaldo claro o fluctuaciones abruptas pueden erosionar reservas, generar fuga de capitales y dañar la confianza del mercado. El mensaje del organismo apunta tanto al nivel de reservas como a la consistencia de las políticas cambiarias y monetarias.

Balance: elogios al Gobierno y advertencias

En su discurso, el FMI elogió la reciente caída de la inflación y el crecimiento económico proyectado para Argentina. Fue citado que la economía “está en vías de expansión” para 2025, tras un 2024 de contracción, destacándose los sectores energético, minero y agrícola. También apuntó que estas tendencias ayudan a reducir la pobreza.

Las condiciones que siguen en pie

Pero al mismo tiempo, las advertencias persisten:

Se requieren reformas estructurales, especialmente en lo tributario y laboral.

Es indispensable consolidar el marco cambiario y monetario, así como evitar sorpresas que generen riesgos externos o pérdida de confianza.

La acumulación de reservas no debe verse solo como “comprar dólares”, sino como construir un balance resiliente del Banco Central de la República Argentina.

Lo que dice el ministro Caputo y el escenario argentino

El ministro Caputo reconoció que “un punto central es comprar reservas”, pero relativizó la necesidad de cumplir al pie de la letra la meta acordada con el FMI, argumentando que la situación “cambió en las últimas semanas”. Aclaró que las reservas netas positivas rondan los u$s 1.500 millones porque el Banco Central está recapitalizado ya que la deuda “la debe el Tesoro”.

Según Caputo, la acumulación “será para fortalecer cada vez más el balance del Banco Central”, y aclaró que no es para cubrir los pagos de deuda a vencer en enero (aprox. u$s 4.500 M en bonos + u$s 1.000 M en Bopreales + organismos multilaterales). Subrayó que los 20 meses de gobierno compraron reservas récord, aunque gran parte fue para cancelar deuda, algo que “ahora será diferente”.

Implicancias para el mediano plazo

El llamado del FMI se traduce en un mandato claro para el Gobierno argentino: no solo acumular reservas sino hacerlo con un marco monetario/cambiario creíble. Esto implica que la política cambiaria, la intervención del Banco Central, el tipo de cambio y las metas de inflación deben operar en conjunto para evitar que la volatilidad del dólar o una fuga de capitales arruinen el esfuerzo de estabilización.

Para Argentina, el desafío será sostener el crecimiento proyectado (~4,5 % para 2025 según el FMI) mientras fortalece su balance externo y mantiene la disciplina fiscal/monetaria. Si falla en alguna de esas patas, el riesgo es que la mejora del momento se fragmente y vuelva la incertidumbre.