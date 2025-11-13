El mensaje de Rocca: apoyo, reclamos y alerta sobre el modelo
Paolo Rocca apoyó las reformas de Milei pero reclamó una política industrial y una apertura comercial “racional” para sostener el crecimiento.Política13 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
En un discurso cargado de definiciones, el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, respaldó las reformas que impulsa el Gobierno nacional, aunque advirtió sobre la necesidad de avanzar con una política industrial moderna y una apertura comercial racional.
Durante la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), el empresario señaló que el país atraviesa una etapa decisiva: “Necesitamos reducir la carga impositiva, reducir la informalidad y aumentar la base de recaudación”, afirmó.
“El equilibrio fiscal debe mantenerse, pero con una distribución más equitativa del esfuerzo. La carga impositiva es una piedra para todos, en todos los niveles”, enfatizó Rocca, en una frase que resonó fuerte entre los industriales presentes.
La reforma laboral y el empleo formal
Rocca destacó que la reforma laboral es “clave para reactivar la industria” y generar empleo formal. Según dijo, “aumentar el empleo formal abre la puerta al crecimiento del sector”, y apuntó contra la ultraactividad de los convenios colectivos, a la que calificó como “un freno al cambio”.
Sin embargo, pidió construir consensos para lograr una transformación positiva: “Se puede llegar a una reforma laboral construyendo acuerdos y con posibilidad de transformación real”, aseguró.
Infraestructura, logística y competitividad
El titular de Techint también consideró que mejorar la infraestructura y la logística será central en la próxima etapa del plan económico. Propuso que la UIA asuma un rol activo en la agenda productiva posterior a la estabilización macroeconómica.
“La competitividad requiere inversión y previsibilidad. Sin infraestructura adecuada, ningún sector puede sostener su crecimiento”, advirtió.
“Tenemos que volver a hacer política industrial”
El empresario insistió en que Argentina necesita una política industrial moderna, coordinada entre el Estado y el sector privado, que defina prioridades y estrategias concretas.
“Tenemos que volver a hacer política industrial, ver cómo Argentina se inserta en este nuevo mundo”, afirmó Rocca.
También reconoció que el concepto se desprestigió por “abusos o falta de transparencia”, pero defendió su valor estratégico: “Es un concepto de valor. Hay que pensar en una política industrial que permita llegar a conclusiones efectivas y planes concretos de acción”.
El nuevo escenario global y el desafío argentino
Desde una mirada internacional, Rocca sostuvo que el mundo “cambió radicalmente” tras el fin del ciclo iniciado en los años 90. “El orden global basado en la estabilidad y el libre comercio terminó. Ahora domina la competencia entre Estados Unidos y China, con una fuerte intervención estatal en las políticas industriales”, explicó.
“China tiene el 34% de la producción manufacturera del mundo. La política arancelaria de Estados Unidos responde a criterios de emergencia para contrastar esa competencia desleal”, sostuvo.
Citó además al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, quien alertó sobre la sobrecapacidad china: “Estamos haciendo protecciones en algunos sectores. Lo hemos hecho con el acero, cerrando la importación”, recordó Rocca.
Una apertura “racional” y con estrategia
En ese contexto, el líder del Grupo Techint planteó que Argentina debe repensar su inserción internacional. “Necesitamos una apertura racional, no indiscriminada. Y una estructura industrial fuerte que sostenga el empleo, la innovación y la competitividad”, sostuvo.
El empresario consideró que el país debe identificar sus sectores estratégicos y apoyarlos con políticas concretas, tal como lo hacen las principales potencias.
Consensos graduales para la segunda etapa
Como cierre, Rocca llamó a construir “consensos graduales” entre el sector público y el privado para avanzar en la segunda etapa del proceso económico.
“No se pueden encarar todas las reformas de entrada. Necesitamos primero una macro estabilizada y calidad institucional, y en eso estamos avanzando”, concluyó.
